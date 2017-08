Трамп вместо работы развлекается в гольф-клубе

Американский лидер отправился в гольф-клуб в Бедминстере, в то время как в Белом доме проходят работы по техобслуживанию, сообщает The Independent. Примечательно, что в Twitter Дональд Трамп написал, что там не отдыхает, а занимается работой – проводит встречи и делает звонки.

This group ran into President Trump himself at Trump National Golf Club in New Jersey

(: wigstagramsr/Instagram) pic.twitter.com/1T7KUR1l05