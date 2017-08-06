Фото отдыхающего Лаврова в филиппинской рубашке появилось в Сети
Торжественное мероприятие в честь юбилея АСЕАН было организовано от имени министра иностранных дел Филиппин. Внешний вид собравшихся дипломатов не располагал к продолжению напряженных переговоров, тем более что на полях саммита Сергей Лавров уже успел обсудить все самые важные вопросы с коллегами из США, Китая и Турции.
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