Фото отдыхающего Лаврова в филиппинской рубашке появилось в Сети

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook поделилась фотографией главы российского дипломатического ведомства Сергея Лаврова с гала-ужина по случаю 50-летия создания АСЕАН. В соответствии с традициями, предписывающими выбирать на вечер национальные костюмы принимающей стороны, глава МИД России облачился в филиппинскую рубашку.

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