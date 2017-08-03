США придумали унизительную роль для Украины

США попытаются сохранить марионеточную Украину в качестве главного маршрута транспортировки российского газа в Европу. Контроль трубопроводов позволит Вашингтону навязывать свою собственную волю Брюсселю.

"Украина важна США как страна, которая может чуть что перекрывать российский вентиль в Европу", – заявил политолог Олег Бондаренко, которого цитирует "ПолитНавигатор". По словам эксперта, руками Киева Вашингтон пытается шантажировать и Брюссель, и Москву.

Кроме того, полагает аналитик, Соединенные Штаты и дальше будут оказывать экономическую помощь Украине и антироссийски настроенным государствам Восточной Европы, чтобы помешать сотрудничеству России, Германии и Франции. "В этом смысл существования государств-марионеток", – пояснил Бондаренко.

Напомним, в среду, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал закон об ужесточении санкций против России. До этого нормативно-правовой акт подавляющим большинством голосов был принят американским Конгрессом.





Документ ограничивает полномочия главы государства, запрещая ему снимать санкции без дозволения парламентариев. Кроме того, закон предусматривает ряд экономических мер. Среди них ограничение инвестиций в газопроводы, а также участия американских компаний в совместных энергетических проектах с Москвой. Более того, закон прямо прописывает необходимость противодействия реализации проекта газопровода из России в Германию "Северный поток – 2".

В настоящий момент окончание строительства газопровода запланировано на 2019 год. Он является логическим продолжением проекта "Северный поток – 1", первая ветка которого была построена еще в 2011 году. Газопровод позволит диверсифицировать поставки российского голубого топлива в Европу, значительно снизив значимость украинского маршрута транспортировки и перенаправив большие объемы газа напрямую в Германию.





При этом зависимость Берлина от российского голубого топлива постепенно растет. Эксперты предрекают сохранение этой тенденции: к 2025 году российский газ займет более половины немецкого рынка. В долгосрочной перспективе Старому Свету понадобятся новые объемы импортного топлива от надежных поставщиков. И газопровод "Северный поток" – это спасательный круг для европейцев, заявил ранее зампред правления "Газпрома" Александр Медведев.

Тем не менее, в Европе есть те, кто выступает категорически против строительства газопроводов. Это страны, которые традиционно настроены антироссийски. Среди них Польша, Эстония и другие государства Восточной Европы и Прибалтики. По их мнению, реализация проекта якобы будет угрожать их собственной безопасности.

