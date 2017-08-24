Как Кобзон борется с тяжелой болезнью

Иосиф Кобзон готовится к юбилейному концерту – 80-летие он отметит на сцене Кремлевского дворца. Подготовка к выступлению отнимает много сил, но певец уверяет, что сцена и аплодисменты – лучшее для него лекарство. Ведь ему, как говорят, был поставлен страшный диагноз "рак предстательной железы". Певец решил не сдаваться, бороться. И недуг отступил.

"Мне удалили мочевой пузырь, – признался певец корреспонденту Dni.Ru, – но оставалось две недели жизни. В Москве собрался большой консилиум, где врачи решили, что мне надо срочно оперироваться. А оперироваться у нас было тогда негде – не делали еще в ту пору искусственных мочевых пузырей с выходом наружу дренажной трубки. И только единственный хирург в мире Питер Альтхаус проводил такие операции. Он формировал новый мочевой пузырь из тонкой кишки пациента".



"Я взял двух хирургов и вместе с ними полетел в частную немецкую клинику к Альтхаусу, – продолжает Кобзон. – После этого еще раз выезжал за границу на лечение – в Италию. Высокотехнологичная процедура называется "кибер-нож" – это удаление опухоли, метастазов неоперабельным путем. Особый летающий аппарат точечным попаданием в опухоль разрушает ее и она выходит естественным путем".

Эта поездка на лечение в Милан оказалась для певца сложной и полной проблем, ведь певцу из-за нахождения в санкционном списке был закрыт въезд в Евросоюз. "Мне, Герою труда, депутату Государственной Думы, кавалеру ордена "За заслуги перед Отечеством" всех степеней, Народному артисту Советского Союза, медицинскую, подчеркну, медицинскую визу выбивал лично президент Путин, – поражен Кобзон. - А в аэропорту на пограничном контроле в аэропорту Мальпенса меня держали два с половиной часа! Не пускали... При этом сама процедура длилась всего четыре дня. Я прилетел в Милан, сразу же отправился в клинику, там у меня взяли анализы, потом три процедуры на протяжении трех дней и – обратно, в Москву".