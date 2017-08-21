Посол Чехии рвется из России домой

Первый чехословацкий космонавт, а ныне посол Чехии в России просится домой. Пражские СМИ сообщают о том, что Владимир Ремек может до конца 2017 года покинуть свой пост.

Дипломат якобы сам попросил о возвращении домой по личным причинам – он скучаеи по семье, а его жена чувствует себя оторванной от внуков. Четырехлетняя миссия дипломата по плану должна продлиться до 2018 года. СМИ называют претендента на место Ремека, его может сменить посол Чехии в Азербайджане Витезслав Пивонька, пишет Life.

Владимир Ремек был первым космонавтом, не имеющим гражданства СССР или США. Майор народной армии и член Компартии Чехословакии, Ремек провел в космосе в общей сложности более недели.

В марте 1978 года Владимир Ремек в качестве космонавта-исследователя совершил космический полет на космическом корабле "Союз-28", пилотируемом полковником Алексеем Губаревым. Во время полета корабль состыковался с орбитальной космической станцией "Салют-6", Ремек и Губарев совместно с Юрием Романенко и Георгием Гречко провели несколько технологических и медико-биологических экспериментов, предложенных советскими и чехословацкими учеными.

Сегодня Ремеку 68 лет. Он был назначен главой дипмиссии в России в ноябре 2013 года, до этого был депутатом Европарламента от Коммунистической партии Чехии и Моравии. Владимир Ремек награжден орденом Ленина, он носит звание героя СССР.

Россию Владимир Ремек называл свою любовью и своим проклятьем. В 2014 году в интервью "Российской газете" дипломат говорил: "Я многому здесь научился и не только в Военно-воздушной академии в Монино. Гораздо больше я узнал про Россию и про обыкновенных людей, когда попал сюда уже гражданским человеком – представлял интересы одной из чешских компаний, пережил здесь дефолт 1998 года".