Стычку Путина и Трампа разобрали по минутам

Источник в Вашингтоне в подробностях рассказал о беседе президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Как оказалось, только обсуждению предполагаемого вмешательства Москвы в выборы политики уделили около 40 минут.

Первая личная встреча двух политиков прошла не так гладко, как многим бы хотелось. Выяснилось, что обмен мнений между лидерами время от времени принимал напряженный характер.

В частности, беседа накалилась во время обсуждения предполагаемого вмешательства России в выборы президента США. Источник в Вашингтоне сообщил, что Путин громко требовал доказательства этой теории, которые Трамп, судя по всему, предоставить не мог.

Только спустя 40 минут президент США заявил российскому коллеге, что готов переходить к следующим темам, передает The New York Times. Напомним, во время пресс-конференции по итогам переговоров на саммите G20 Путин подчеркнул, что Трамп уделил вопросу предполагаемого вмешательства в выборы главы государства пристальное внимание.

Как писали Dni.Ru, в целом президент России положительно оценил встречу с американским коллегой. "Если так мы будем строить отношения, как шла наша беседа вчера, то есть все основания полагать, что мы сможем хотя бы частично восстановить тот уровень взаимоотношений, который нам нужен", – заявил глава государства.

Саммит G20 проходил в немецком Гамбурге 7-8 июля 2017 года. Там же состоялась первая личная встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Политика планировали, что на переговоры уйдет порядка 45 минут, но в итоге говорили вдвое дольше.