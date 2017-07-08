Скандалист Трамп перессорил участников G20

Президент США Дональд Трамп внес разногласия среди участников G20 при согласовании коммюнике. Единственный вопрос, который не удалось урегулировать членам саммита – решение по климату.

Европейский чиновник рассказал об итогах переговоров участников саммита G20, передает Reuters. "Результат хороший. У нас есть коммюнике", -заявил он. Политик рассказал, что в текст документа было внесено соглашение о "борьбе с протекционизмом", то есть с поддержкой отечественного производителя.

При этом он подчеркнул, что на G20 "остался неразрешенным вопрос по климату". Однако, по мнению чиновника, эта проблема будет урегулирована уже сегодня, 8 июля 2017 года. Он добавил, что настойчивость главы США связана с размещением нефтяных вышек.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о выходе из Парижского соглашения по климату. По его словам, потери ВВП страны к 2025 году при выполнении условий договора составили бы три триллиона долларов. Специалисты пришли к выводу, что решение США может привести к потеплению планеты на 0,3 градуса к 2100 году.

Фактически сложившаяся ситуация похожа на международный скандал. Соединенные Штаты стали одной из трех стран в мире, которые не выполняют условия Парижского соглашения. "Партнерами" США в этом вопросе стали Сирия и Никарагуа.

Напомним, президент России Владимир Путин ранее пошутил насчет выхода США из Парижского соглашения. Он сказал, что остальные страны должны быть благодарны Дональду Трампу. "Можно теперь всегда свалить на него и на американский империализм, что это все они виноваты. Но мы этого делать не будем", – сказал глава государства.