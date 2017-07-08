Трамп провалился на G20

Американские эксперты оценили итоги первого дня саммита G20. Специалисты уверены, что президент США Дональд Трамп потерпел поражение на международной арене.

Результаты первого дня саммита G20, который проходит в немецком Гамбурге, показали, что президент США Дональд Трамп практически ни с кем не может найти общий язык. Эксперты рассказали, что разногласия возникли даже в переговорах с традиционными союзниками страны по НАТО.

В частности, американский лидер не смог договориться по многим вопросам с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Политологи возлагали большую надежду на это встречу, но между политиками возникли глубокие разногласия, передает Sky News.

Удивительно, но единственный человек, с кем удалось договориться Трампу, оказался президент России Владимир Путин. Напомним, первая личная встреча двух лидеров состоялась 7 июля и продлилась более двух часов.

Тиллерсон: Мелания пыталась прервать встречу Путина и Трампа, но ей это не удалось. Им было необходимо обсудить много важных вопросов. pic.twitter.com/bvazOKRpSv — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 июля 2017 г.

Как сообщали Dni.Ru, президентам удалось установить своеобразный рекорд. Политический обозреватель американского телеканала NBC Дэвид Акин написал у себя в Twitter, что встреча Путина и Трампа стала самой продолжительной на саммите G20.

Встреча лидеров "Большой двадцатки" проходит с 7 по 9 июля 2017 года в немецком Гамбурге. G20 – клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. В совокупности "двадцатка" представляет 85% мирового валового национального продукта, 75% мировой торговли и две трети населения мира.