Трамп провалился на G20
Результаты первого дня саммита G20, который проходит в немецком Гамбурге, показали, что президент США Дональд Трамп практически ни с кем не может найти общий язык. Эксперты рассказали, что разногласия возникли даже в переговорах с традиционными союзниками страны по НАТО.
В частности, американский лидер не смог договориться по многим вопросам с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Политологи возлагали большую надежду на это встречу, но между политиками возникли глубокие разногласия, передает Sky News.
Удивительно, но единственный человек, с кем удалось договориться Трампу, оказался президент России Владимир Путин. Напомним, первая личная встреча двух лидеров состоялась 7 июля и продлилась более двух часов.
Тиллерсон: Мелания пыталась прервать встречу Путина и Трампа, но ей это не удалось. Им было необходимо обсудить много важных вопросов. pic.twitter.com/bvazOKRpSv— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 июля 2017 г.
Как сообщали Dni.Ru, президентам удалось установить своеобразный рекорд. Политический обозреватель американского телеканала NBC Дэвид Акин написал у себя в Twitter, что встреча Путина и Трампа стала самой продолжительной на саммите G20.
Встреча лидеров "Большой двадцатки" проходит с 7 по 9 июля 2017 года в немецком Гамбурге. G20 – клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. В совокупности "двадцатка" представляет 85% мирового валового национального продукта, 75% мировой торговли и две трети населения мира.
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Снимок был сделан в Эрмитаже