Владимир Путин приехал на G20

Владимир Путин прибыл на саммит "Большой двадцатки". В рамках форума у российского лидера запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры начнутся в 16:45 мск.

Владимир Путин приехал на саммит G20 pic.twitter.com/PWlN6l2xCL — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 июля 2017 г.