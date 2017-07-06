Трамп оконфузился в первый день на G20

Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Олег Яковлев "сгорел" за полтора месяца
Фадеев о "пьяном" мальчике: Больше не могу молчать
Неожиданное заявление помощницы больного раком Задорнова
Шепелев об убийстве отца Фриске
Джигурда и Анисина всех обманули
партнеры
Четверг 6 июля
Лента новостей
21:58
Гинекологи выкачали 23 литра жидкости из 150-килограммовой девушки
21:30
Деятели культуры поддержали предложение ОНФ об индексации президентских грантов
21:23
Дерзкий самец напугал Елизавету II (видео)
21:09
Что нового будет на региональных выборах
21:04
Знаменитый футболист разбился в ДТП с чиновником
20:40
Сообщившая об алкоголизме Осина Штурм купила ему вино
20:40
Россиянке продали билет на несуществующее место в самолете
20:40
Чем удивила Москва гостей урбанистического форума
20:26
В центре Киева автомобилист протаранил толпу митингующих
19:27
Теннисист съел муравья на матче Уимблдона (видео)
19:07
Катя Жужа из "Дома-2" со слезами объявила о своем уходе
18:53
Пенсионерка из Заполярья бросила пить благодаря судебным приставам
18:32
Москвичей свалила депрессия из-за непогоды
18:12
В Петербурге загорелся завод красок (видео)
18:01
Центробанк в шоке от инфляции
17:57
Ведущий сравнил размер мужского достоинства Родригеза с монеткой
17:56
Похудевшая Снигирь удивила изможденным видом
17:54
В России решили заменить деньги
17:40
На Украине во время учений подстрелили журналиста
17:33
Водитель на МКАД спас выводок утят (видео)
17:20
Медведева наказали за скандал в Лондоне
17:08
Волочкова распугала народ на пляже
17:04
Липницкая показала фигуру после скандала с ожирением
16:52
Анисина с посиневшей губой – Джигурде: Ты за это ответишь
16:46
Встречу Путина и Трампа увековечат в смартфоне
16:38
В Москве зафиксировали резкое усиление ветра
16:36
Сбившая "пьяного" мальчика женщина снова нарушила закон
16:35
Московской реновацией занялись лучшие архитекторы мира
16:33
Мужчина отправил дочь в Диснейленд с помощью тазика
15:45
Участница "Минуты славы" съела с пивом живую змею (видео)
15:40
Гордон поглумилась над браком "худшего из мужей"
15:38
Актриса Яковлева: Теперь можно и правду сказать
15:37
Свекровь расстроила звезду "Дома-2" после свадьбы
15:32
В Москве у священника украли планшет и канистру спирта
15:27
Преградивший дорогу скорой автохам заинтересовал следователей
15:15
Отца "пьяного" мальчика признали потерпевшим по делу о халатности
15:15
Лучшие средства для идеального поцелуя
14:59
Поклонская опубликовала порновидео
14:53
Лукашенко пал под чарами молодой брюнетки
14:48
В Москве пенсионера задавил внедорожник на буксире
14:39
Москвичам предстоит пережить самый холодный день июля
14:35
Василиса Володина побила Розу Сябитову
14:34
Продавца "Мерседеса Ельцина" назвали проходимцем
14:32
В Сеть попали интимные фото Воробьева и Семенович
14:25
На ВДНХ открылась шоу-рум программы реновации
14:17
В Москве скончалась известная поэтесса
14:05
Скалолазка без ноги снялась голой
14:00
Что президент делал с новым лимузином
13:57
Самая красивая пара "Дома-2" снова вместе
13:54
После шикарной свадьбы Собчак назвали престарелой цирковой кобылкой
13:47
Тест-драйв Volvo V90 CC. Роскошь. Технологичность. Комфорт.
13:38
Любующееся салютом НЛО сняли на видео
13:35
Путин уволил восемь генералов
13:34
Видеоарт со всего мира показали в Москве
13:24
Гибель летевшей на свадьбу невесты попала на видео
13:23
Астрономы открыли тайну Млечного Пути
13:13
В Москве у Навального проводят обыск
13:09
Скромница Миддлтон вышла в свет в прозрачном платье
13:01
Хоккеистки сборной США разделись для журнала
12:57
Повисшая на заборе Мирошниченко завизжала от ужаса
12:50
На Неделе моды показали "распухших" девушек
12:28
Илюмжинов объяснил неожиданное решение Каспарова
12:16
Почему Нонна Мордюкова винила себя в смерти сына
12:08
Кому достанется наследство Олега Яковлева
12:05
Бывший муж Гордон показал свадебные фото с "кувалдой"
12:02
Молодого бойца ММА застрелили в его доме
12:01
Герой "Пусть говорят" "сменил" пол в процессе похудения
11:16
В Москве из платежного терминала украли 3 млн
11:13
Бизнес-леди позвала Джигурду под венец
11:09
Соловьев втянул главу ВЦИОМа в скандал с "2% дерьма"
11:02
Обнаружены новые миллионы Захарченко
11:01
Агрессивная Паулина Андреева извела родителей
10:57
Аксенов заявил о массовой чистке рядов в Крыму
10:41
Россиянин умер после укуса коня
10:37
Американка заперла сына в багажнике и подожгла
10:22
Онкологи объявили о победе над раком
10:14
Молодежный форум "Инерка-2017" открылся в Мордовии
10:12
Убившие главу Сергиева Посада бандиты пойманы
10:00
Татьяна Овсиенко: Идти в ЗАГС совсем не хочется
09:52
Сбежавший из России Каспаров сделал удивительное заявление
09:44
Россиян предупредили об опасности есть колбасу
09:38
В Москве появятся еще два крупных парка
09:18
70-летнего Сталлоне изуродовал ботокс
09:18
Пластические хирурги изменили внешность Меланьи Трамп
09:14
Власти США похитили приехавшего в Латвию россиянина
09:07
Любовница Тарасова скрывает живот под одеждой
08:56
Жительница Подмосковья заколола вилкой бабушку
08:20
Синоптики пообещали ужасную вторую половину лета
08:19
Основатель группы "Секрет" умер от рака
08:14
Полезные свойства поцелуев
21:56
Гидрометцентр ответил вымокшему Жириновскому
21:47
Развратную "Игру престолов" посоветовали смотреть с родителями
21:38
Язвительный супруг Пугачевой добрался до Малахова
21:34
Ученые развенчали миф о пользе "здоровых" продуктов
21:31
В Норильске врача скорой избили за медлительность
20:53
В семье Павла Буре произошло несчастье
20:51
В поезд на МЦК ударила молния
20:49
На Ярославском направлении железной дороги случилось ЧП
20:03
Правда и вымысел о ВИЧ
19:55
"Единая Россия" проследит за безопасностью на дорогах
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Голый муж Пугачевой поиздевался над Боней и Нагиевым
Язвительный супруг Пугачевой добрался до Малахова
Поклонская опубликовала порновидео
Бузова взбесилась из-за укоров в беспросветной тупости
Возлюбленная о последних часах Олега Яковлева
Ливанов теряет сознание от удовольствия из-за Голубкиной
Политика

Трамп оконфузился в первый день на G20

Дональд Трамп с женой Меланией (на переднем плане). Фото: Morris MacMatzen/Getty Images
Президент США Дональд Трамп оконфузился сразу же по прилете в Гамбург на саммит G20. Как выяснилось, он не успел забронировать номер ни в одном из высококлассных отелей города.
прочитано 3047 раз

Сотрудники администрации Белого дома хотели забронировать Дональду Трампу место в элитном отеле Four Seasons, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на местное издание Hamburger Abendblatt. Однако американские чиновники слишком поздно занялись этим вопросом. Как выяснилось, все 156 номеров гостиницы были выкуплены делегатами из Саудовской Аравии.

ПО ТЕМЕ

Трамп подложит свинью Порошенко после встречи с Путиным

Чем Путин напугает Меркель на G20

Трамп попал под колеса российско-китайской махины

 Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

Примечательно, что все другие гамбургские отели класса люкс также оказались полностью заняты на период проведения саммита – с 7 по 8 июля 2017 года. В частности, политики из России, Южной Кореи и Австралии заняли комнаты в гостинице Park Hyatt, делегаты из Вьетнама выкупили номера в отеле Reichshof, а представители КНР и Италии поселились в The Grand Elysee.

Ни в одном из этих отелей не осталось места для Дональда Трампа. Предполагается, что американский президент на время саммита поселится в гостевом доме сената в Гамбурге, а его помощников разместят в комнатах генерального консульства США. Также вероятно, что глава Соединенных Штатов забронирует место в одном из элитных отелей Берлина, а на круглый стол он будет прилетать на вертолете.

Отметим, что саммит Большой двадцатки стал финальной точкой большого европейского турне, в которое неделю назад отправился Дональд Трамп. На протяжении всей поездки его сопровождала супруга Меланья.

Напомним, Дональд Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным уже завтра, 7 июля 2017 года. Стало известно, что переговоры лидеров двух стран начнутся в 16:45 мск, передает Life.ru. Сообщается, что они обсудят кризисы в Сирии и на Украине, также политики затронут проблему мирового терроризма.

Автор: Олег Шивалов6 июля 2017, 20:06
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живут восемь внуков Дональда Трампа

567

Политика

Трамп оконфузился в первый день на G20
Зачем Янукович хочет отдать Крым Украине
Яценюка высмеяли за неожиданный образ брутала
Русофобия в Европе уходит в прошлое

Шоу-бизнес

Кончаловский об отключении Маши от системы жизнеобеспечения
Сообщившая об алкоголизме Осина Штурм купила ему вино
Катя Жужа из "Дома-2" со слезами объявила о своем уходе
Ведущий сравнил размер мужского достоинства Родригеза с монеткой

Проишествия

Знаменитый футболист разбился в ДТП с чиновником
В Москве у священника украли планшет и канистру спирта
Гибель летевшей на свадьбу невесты попала на видео
Американка заперла сына в багажнике и подожгла

Lifestyle

Почему Нонна Мордюкова винила себя в смерти сына
Развратную "Игру престолов" посоветовали смотреть с родителями
Эрнст собрался "захватить" Китай
Первый канал поймали на обмане
Шоу-бизнес

Любовница Тарасова скрывает живот под одеждой

Анастасия Костенко округлилась на отдыхе
Шоу-бизнес

Агрессивная Паулина Андреева извела родителей

Актриса рассказала о тяжелом периоде в жизни
Шоу-бизнес

Кому достанется наследство Олега Яковлева

Возлюбленной певца предстоит решить непростые вопросы
Политика

Меркель предала Трампа ради Путина

Канцлер Германии вступила в сговор с Россией

Гороскоп

Отношения Тарасова и Костенко под угрозой
Как спасти Евгения Осина
Что общего между вегетарианцами и геями
Ребенок спас Дроздову и Певцова

Фоторепортажи

Похудевшая Снигирь удивила изможденным видом
На Неделе моды показали "распухших" девушек
70-летнего Сталлоне изуродовал ботокс
Дапкунайте без макияжа приняли за продавщицу

Спорт

Теннисист съел муравья на матче Уимблдона (видео)
Медведева наказали за скандал в Лондоне
Липницкая показала фигуру после скандала с ожирением
Хоккеистки сборной США разделись для журнала

Регионы

Феномену "пьяного" мальчика нашли объяснение
Аксенов заявил о массовой чистке рядов в Крыму
Фото российского проктолога на фоне пациентов возмутило Сеть
Сломавший ногу младенцу отец месяц прятал его от врачей
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru