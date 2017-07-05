Чем Путин напугает Меркель на G20

Предстоящая встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель вызывает опасения у наблюдателей. Западные СМИ обсуждают, чем на этот раз российский лидер собирается напугать канцлера Германии – вспоминая эпизод десятилетней давности с лабрадором Кони.

Владимир Путин известен своей любовью к животным. И те отвечают взаимностью: он на короткой ноге не только с собаками, но и с тиграми и барсами. Кто же будет сопровождать президента на саммит "Большой двадцатки", задаются вопросом (видимо, все же шутливым) журналисты.

Западные СМИ вспоминают, как десять лет назад черный лабрадор стал участником переговоров лидеров России и Германии в сочинской резиденции президента. Проблема в том, что Ангела Меркель с детства боится собак – так что в присутствии Кони чувствовала себя, мягко говоря, неуютно.

Однако у Путина и Меркель есть и другие причины не ладить, пишет USA Today. Так, по мнению политологов, Россия перестает быть для Германии партнером. Автор жизнеописания Меркель Стефан Корнелиус называет ее и Путина "самой странной политической парой современности": хотя у них много общего в биографии, политические идеалы практически полярны. "Когда вы посмотрите на список проблем, которые разъединяют Германию и Россию в наши дни, то увидите, что он длинный-предлинный", – вторит ему политический аналитик Майкл Бренинг.

Пока же все выглядит вполне мирно. Как сообщили в администрации президента России, Путин и Меркель в телефонном разговоре обсудили меню торжественного ужина на саммите G20. Запланирована и встреча "тройки" – Путина, Меркель и французского лидера Эммануэля Макрона, они обсудят ситуацию на Украине.

Больше всего внимания, конечно, уделяется предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Журналистам удалось поставить в тупик даже пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова вопросом: как ответит Путин на знаменитое рукопожатие Трампа "дергай и тащи". Жертвами фамильярности американского лидера уже стали премьер-министр Японии Синдзо Абэ, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, а также вьетнамский премьер-министр Нгуен Суан Фук. Хотя, скорее всего, в случае с российским лидером Трамп дергать поостережется – помня о достижениях Путина в дзюдо.