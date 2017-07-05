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Политика

Трамп попал под колеса российско-китайской махины

Дональд Трамп. Фото: Olivier Douliery-Pool via Getty Images
Дональд Трамп оказался в роли привязанного к рельсам персонажа комикса, на которого надвигается поезд. Набирающий скорость состав – российско-китайская махина, появлению которой способствовал сам американский лидер, пишет британская пресса.
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Лидеры России и Китая продемонстрировали редкое единодушие. В частности, на переговорах в Москве Владимир Путин и Си Цзиньпин решили совместно добиваться дипломатического урегулирования северокорейского кризиса.

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Общая позиция по КНДР свидетельствует об укреплении союза двух стран, появление которого Запад просто прошляпил. Сближению Москвы и Пекина способствовали изменчивость Дональда Трампа и новые возможности, открывшиеся из-за ослабления ведущей роли США в мире, пишет британская The Guardian.

"Российско-китайская махина набирает обороты. И Трамп лежит у нее на пути, подобно незадачливому персонажу из газетного комикса с привязанными к рельсам ногами", – отмечают авторы статьи.

Издание напоминает, что Владимир Путин и Си Цзиньпин пообещали сообща искать мирное решение усугубляющегося северокорейского кризиса. И эта дипломатия резко контрастирует с грубыми угрозами и тактикой давления, которые использует Дональд Трамп.

Вдобавок сотрудничество Москвы и Пекина выходит далеко за пределы Корейского полуострова: они договорились развивать взаимодействие и поддержку для защиты суверенитета, национальной безопасности и интересов. Россия и Китай уже голосуют в унисон по многим вопросам в Совбезе ООН.

На этом фоне меняется поведение самых верных, казалось бы, союзников США. Например, недавно избранный южнокорейский президент Мун Джэ Ин планирует восстановить отношения с Пхеньяном, что идет вразрез с подходом Белого дома. После безрезультатной встречи с Трампом он "оказался под значительным российско-китайским давлением" и был вынужден приостановить развертывание американских систем ПРО на полуострове, пишет издание.

Крепче всего объединяет лидеров России и Китая как раз Трамп: они думают, как лучше с ним справиться, и возможности для этого видят в предстоящем саммите G20. В обмен на помощь Си Цзиньпин может потребовать в Гамбурге больших уступок от Вашингтона. В слабой позиции окажется глава Белого дома и на встрече с Путиным, учитывая расследования его "предвыборных отношений с Москвой". Путинский черный пояс по дзюдо сводит к минимуму шансы соперника, так что дилетанту Трампу придется побарахтаться, заключают авторы.

Автор: Игорь Силецкий5 июля 2017, 10:44

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