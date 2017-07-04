Трамп принесет в жертву Порошенко на встрече с Путиным

На встрече президентов России и США в Гамбурге тема Украины вряд ли будет в центре внимания. Дональду Трампу важнее выстроить с Москвой и лично с Владимиром Путиным хоть какие-то отношения, чтобы окончательно не скатиться в бездну холодной войны.

Дата встречи Путина и Трампа официально объявлена: главы двух сверхдержав побеседуют 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, прежде всего лидеры обсудят вопросы борьбы с международным терроризмом.

Очевидно, что далее по нисходящей идут Сирия (там по вине Штатов свернулось военное сотрудничество о предупреждении инцидентов в воздухе), антироссийские санкции и, возможно, Украина. Но, по мнению некоторых экспертов, до Незалежной президенты России и США могут и не снизойти – и так много важных тем для обсуждения. Впрочем, наблюдатели не ждут и особых прорывов от встречи в Гамбурге.

Трамп и Путин в первую очередь будут обсуждать сирийское урегулирование – и вряд ли договорятся о чем-то серьезном, полагает член Академии геополитических проблем Константин Сивков. "Сегодня США готовы начать военную интервенцию в Сирии, что приведет к неизбежному столкновению с Россией: сначала – в этой арабской стране, а затем, возможно, и во всем регионе", – предположил эксперт в интервью Dni.Ru.

Украинскую тематику Сивков назвал "не столь жареной в нынешней ситуации". По его мнению, Вашингтон ничего не может изменить в сложившемся положении на Украине. "Штатам сейчас не до Украины, им хватает Сирии", – резюмировал политолог.

Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев придерживается похожей точки зрения. По его мнению, доминирующей темой на переговорах в Гамбурге будет ситуация в Сирии. Кроме того, Калачев полагает, что Трамп не собирается самоутверждаться во время разговора с Путиным, как того ждут сторонники и противники американского лидера у него на родине.

"Трампу нужно показать не только то, что он как личность не слабее Путина, но и определенный прогресс в развитии двусторонних отношений и в решении общих с Москвой проблем", – сказал Калачев.

Это будет разговор двух умных людей, каждый из которых уже всем и все доказал.

Константин Калачев выразил уверенность в том, что Трамп не сойдет с позиции США по Украине, руководствуясь принципом, сформировавшимся в Вашингтоне за многие годы: "Нельзя сдавать тех, кого приручил".

"Украина для президентской команды сегодня как чемодан без ручки – нести тяжело, а бросить нельзя", – сказал политолог.

Тем временем украинские СМИ в преддверии встречи Путина и Трампа в очередной раз злорадствуют: президенты России и США пожмут друг другу руки после того, как Порошенко уже побывал в Белом доме. Правда, комментируя встречу в Овальном кабинете, украинские издания констатировали, что ощутимых результатов она так и не принесла. "Зато раньше Путина", – хвастались в Киеве.

Сегодня украинское сетевое издание "Корреспондент" опубликовало большую подборку статей из западных газет, озаглавив ее "Путин перехитрит Трампа". Что это произойдет на самом деле, видимо, боятся и политические элиты на Украине.