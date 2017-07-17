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Политика

Европа отвернулась от трупа разлагающейся Украины

Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin
Украина нужна Европе исключительно как донор дешевой рабочей силы, и никаких равноправных двусторонних отношений Киеву ожидать не стоит. Об этом заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров.
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Так, считает эксперт, в Польше уверены, что в обозримой исторической перспективе Украина будет ориентирована на Запад, поэтому можно без опасений усиливать на нее давление. "Союзнические, равноправные отношения с Украиной Польше уже не нужны", – заявил Джангиров в эфире телеканала UkrLife.

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С точки зрения поляков, Незалежной теперь некуда вернуться, добавил политолог. "Теперь Украина – резервуар рабочей силы. В этом году миллион рабочих карт выдано, а вообще, в течение 20 лет дефицит рабочей силы в пять миллионов они планируют покрыть украинцами", – подчеркнул эксперт.

В то же время простые поляки уже начинают возмущаться количеством украинских мигрантов. Регулярно приходят сообщения о столкновениях между гражданами Украины и Польши на почве межнациональных и политических разногласий. Особенно остро стоит вопрос о Волынской резне 1943 года, когда украинские националисты, по мнению Варшавы, вырезали около 100 тысяч этнических поляков, проживавших в Волыни и ряде других пограничных областей.

"Сейчас у нас сотни тысяч беженцев из Украины, которые по культуре похожи на нас, но их количество уже вызывает возмущение. Пока что арабская экспансия нам не угрожает, потому что сейчас на польской улице араба днем с огнем не сыскать", – отметил польский журналист и общественный деятель Давид Ласут.


Напомним, с 11 июня граждане Незалежной могут пересекать границу со странами ЕС без визы. Для этого достаточно наличие биометрического паспорта. Тем не менее долгожданный безвизовый режим рассчитан только на туристические поездки сроком до 90 дней. Пересекать границу в поисках заработка украинцам по-прежнему нельзя. Для трудоустройства, постоянного проживания, а также обучения нужно оформлять отдельные визы.

Помимо этого, существуют условия, при которых украинцам могут запретить пересекать границу. Среди них – отсутствие достаточного количества денежных средств. Так, на каждый день пребывания необходимо иметь на банковской карте минимум 45 евро. Кроме того, необходимо иметь при себе обратный билет, ваучер на проживание с целью подтверждения конкретного места, а также медицинскую страховку.

Автор: Иван Поляков17 июля 2017, 15:06

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