Макрон набросился с обвинениями на Меркель
Французский лидер считает, что Германия относится к числу "стран-победителей", которые смогли провести необходимые реформы. "Но она извлекает выгоду из дисбалансов в ЕС. Это нездоровая ситуация", – цитирует Эммануэля Макрона Hamburger Abendblatt.
Политик уверен, что своим положением Германия обязана слабой экономике других государств. По его словам, страны, у которых есть долг, наращивают его, а те, что могут соперничать, становятся еще более конкурентоспособными.
Макрон выразил надежду, что Евросоюз станет более гомогенным. "Мы все ответственны за то, чтобы уровень развития Еврозоны был таким, какого она заслуживает", – заявил он. По мнению президента Франции, пока экономическая система ЕС функционирует неправильно: вилка между странами все время увеличивается.
Глава Пятой республики призвал остальные государства разработать единый экономический план. "Нам нужен союз с общим бюджетом, правительством, которое распределяет бюджетные средства, и демократическим контрольным механизмом, которого до сих пор нет", – пояснил Макрон.
"С премьером Индии поздоровайся!": Макрон не узнал Нарендру Моди pic.twitter.com/TB1h6gQg8k— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 8 июля 2017 г.
Напомним, что 8 июля 2017 года в рамках саммита G20 Эммануэль Макрон встретился с Владимиром Путиным. При этом он опоздал на переговоры из-за обсуждения проблем климата. "Надеюсь, теперь климат будет лучше", – пошутил российский лидер.
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