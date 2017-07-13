Макрон набросился с обвинениями на Меркель

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал экономическую политику Германии, фактическим главой которой является канцлер Ангела Меркель. По его мнению, ФРГ получает выгоду от дисбалансов в остальных странах Евросоюза.

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