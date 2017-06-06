Путин поддержал идею отзыва гражданства у террористов

Президент России поддерживает необходимость внесения
поправок в законодательство о возможности отзывать гражданство у осужденных за
терроризм. Владимир Путин предложил подумать о том, чтобы при вступлении в
гражданство приносилась присяга.
По словам главы государства, перед принятием соответствующих поправок необходимо проконсультироваться с Конституционным судом. "Но я в целом разделяю такую позицию", – сказал президент на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
Спикер нижней палаты парламента, в свою очередь, заявил, что все фракции едины во мнении. "Авторы – как раз руководители всех фракций Госдумы, что можно было бы внести поправку в закон о гражданстве, где предусмотреть норму по отмене решения о предоставлении гражданства, именно решения", – отметил он.
Володин пояснило, что при приеме в гражданство России каждый человек оформляет соответствующее заявление. Один из пунктов, под которым ставится подпись, обязывает его "быть верным России и добросовестно выполнять свой гражданский долг в соответствии с Конституцией и законодательством".
"Вот если человек нарушил эти обязательства и был осужден за терроризм, то было бы правильно отменять решение о предоставлении ему гражданства", – считает спикер Госдумы. Он добавил, что закрепить обязательства получающего гражданства можно было бы в соответствующей клятве или присяге "с тем, чтобы гражданин, который получает гражданство, становится гражданином России, понимал ответственность этого решения".
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