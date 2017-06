Саудиты устроили Катару темную

Письмо, опубликованное известным порталом "утечек", Хиллари Клинтон написала в 2014 году. В нем отставной госсекретарь открыто заявляла, что ей известно о поддержке "ИГ" и других террористических группировок со стороны Катара и Саудовской Аравии. Клинтон в послании рассуждает о необходимости оказать давление на Доху и Эр-Рияд, которые помогают боевикам финансами и логистикой.

Очередное разоблачение Wikileaks появилось именно сейчас не случайно: связь Дохи с запрещенными группировками стала причиной разразившегося на днях скандала. Как сообщалось, Египет и Объединенные Арабские Эмираты вслед за Саудовской Аравией и Бахрейном поддержали разрыв дипломатических отношений с Катаром. Арабская коалиция во главе с ОАЭ заявила, что исключает его из числа участников операции в Йемене.

Катарских дипломатов выслали из Бахрейна, саудиты разорвали транспортное сообщение с Дохой. МИД Египта, в свою очередь, добавил подробностей: внешнеполитическое ведомство сообщило, что причиной разрыва дипотношений стали "враждебные действия Дохи в отношении Египта".

Тем временем сенат США снова рассматривает деятельность Хиллари Клинтон. Председатель юридического комитета республиканец Чак Грассли открыл расследование в отношении экс-госсекретаря – о вмешательстве по делу друга ее семьи Мухаммада Юнуса, сообщает газета Daily Caller.

