Путин прописал таблетки американским истеричкам

Владимир Путин ответил на вопрос о том, контактировали ли представители российского дипломатического корпуса с Белым домом с целью ослабления санкций. Российский лидер предложил США принять "таблетку от истерии".

"Это просто истерия какая-то – и никак не можете прекратить! Ну таблетку надо дать вам, что ли, какую-то! Есть таблетка у кого-нибудь? Дайте таблетку! Ну правда, честное слово" – обратился он к собравшимся во время дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Очередная истерия в США на тему "российского вмешательства" началась после встречи главы Белого дома Дональда Трампа с руководителем российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым и послом в США Сергеем Кисляком. Обсуждалось, в частности, взаимодействие Москвы и Вашингтона на международной арене. "Подтвердилось, что, несмотря на все известные сложности, наши страны могут и должны вместе помогать решать ключевые проблемы, которые стоят на международной повестке дня", – прокомментировал переговоры глава министр иностранных дел России.

Recap:

–FBI Dir requests more $ for #TrumpRussia investigation

–Trump fires FBI Dir

–Trump meets Russians #Kislyak & #Lavrov in Oval pic.twitter.com/FlKkQeT9B6