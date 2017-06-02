Путин прописал таблетки американским истеричкам

Президент России Владимир Путин прокомментировал нападки некоторых американских политиков и СМИ на российского посла в США Сергея Кисляка. По словам главы государства, в Соединенных Штатах никак не могут прекратить обсуждать тему "влияния Москвы" на американскую внутреннюю политику.

Владимир Путин ответил на вопрос о том, контактировали ли представители российского дипломатического корпуса с Белым домом с целью ослабления санкций. Российский лидер предложил США принять "таблетку от истерии".

"Это просто истерия какая-то – и никак не можете прекратить! Ну таблетку надо дать вам, что ли, какую-то! Есть таблетка у кого-нибудь? Дайте таблетку! Ну правда, честное слово" – обратился он к собравшимся во время дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Очередная истерия в США на тему "российского вмешательства" началась после встречи главы Белого дома Дональда Трампа с руководителем российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым и послом в США Сергеем Кисляком. Обсуждалось, в частности, взаимодействие Москвы и Вашингтона на международной арене. "Подтвердилось, что, несмотря на все известные сложности, наши страны могут и должны вместе помогать решать ключевые проблемы, которые стоят на международной повестке дня", – прокомментировал переговоры глава министр иностранных дел России.

В ответ на это в западных СМИ, прежде всего американских, поднялась новая волна истерии о якобы имеющихся связях Трампа с Россией. Помимо прочего, появились публикации, где говорилось, что президент США передал некие секретные сведения Лаврову и Кисляку.

Так, влиятельная британская газета The Financial Times заявила, что российские дипломаты "с видимым удовольствием проворачивали в американской ране нож". Издание, видимо, намекало на "вмешательство" Москвы в выборы в США в прошлом году, доказательств чему Запад за прошедшие полгода так и не предоставил.

Впрочем, чуть позже телеканал ABC News сообщил, что Трамп поделился с Россией информацией касательно борьбы с терроризмом, которая ранее была предоставлена Израилем. При этом американский лидер заявил, что как президент имеет полное право делиться соответствующими сведениями с главой российского внешнеполитического ведомства. Впрочем, это истерию критиков главы Белого дома это не остановило.

Напомним, ранее в рамках ПМЭФ Владимир Путин отметил, что отношения между Россией и США находятся на самом низком уровне со времен холодной войны. Как отметил глава государства, тот фундамент взаимоотношений, который создавался Москвой и Вашингтоном последние несколько десятков лет, оказался в итоге разрушен.





Он обратился к присутствующим на мероприятии представителям американского бизнеса, попросив их поспособствовать восстановлению двухстороннего диалога, а также оказать помощь Трампу. По мнению Путина, только прочные торговые связи между двумя странами защитят двусторонние отношения от "колебаний политической конъюнктуры".

При этом российский лидер заверил, что Москва продолжит диалог с президентом США Дональдом Трампом. Однако для этого, подчеркнул Путин, Вашингтону будет нужна политическая воля.

