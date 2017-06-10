Порошенко завел старую песню об уходе из семьи

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в запуске таймера, отсчитывающего время до начала действия безвизового режима со странами Евросоюза. Выступая с речью украинский лидер вновь сравнил межгосударственные отношения с семейными.

Процедуру получения безвизового режима украинские власти обставили как самое настоящее шоу всенародного масштаба. Документ об отмене виз для украинцев должен вступить в силу в ночь на 11 июня. Время до этого момента на Украине будут считать по секундам.

Специально для этих целей возле здания администрации президента было установлено табло с обратным отсчетом. Часы запустились ровно в 12:00 и просигнализируют о наступлении полуночи, когда чаяния украинцев об отсутствии необходимости платить за визу воплотятся в жизнь. Участие в торжественной церемонии их запуска принял Петр Порошенко, передает РИА Новости.

Ще раз вітаю вас, дорогі українці, з початком функціонування безвізу!



Слава Європі!



Слава Україні! pic.twitter.com/gclauTlVS3 — Петро Порошенко (@poroshenko) 10 июня 2017 г.

"Через 12 часов последний звук обратного отсчета ознаменует оправдание наших надежд, он ознаменует падение пусть не бетонной берлинской стены, но бумажной завесы, которая долгие годы отделяла украинцев от европейской семьи", – заявил он. Отметим, это далеко не первый раз, когда украинский лидер сравнивает межгосударственные отношения с семейными.

Ранее, говоря все о том же введение безвизового режима с европейскими странами, сравнил происходящее с уходом Украины из семьи с Россией. Не забыл о своем восточном соседе Петр Порошенко и на этот раз. "Это будет уже окончательное "Прощай" Российской империи, и слова "Back in the USSR" мы будем слышать, лишь слушая "Битлз", – пообещал он.