В Киеве устроили провокацию на 9 мая

В Киеве 9 мая неизвестные перекрыли подступы к памятнику Неизвестному солдату. Среди тех, кто не смог возложить цветы к монументу в честь священного праздника, оказались и российские дипломаты.

Активисты около памятника Неизвестному солдату в Киеве появились еще ранним утром 9 мая. Радикалы решили испортить священным праздник, перекрыв доступ к монументу, возведенному в честь погибших во время Второй мировой войны.

Местным жителям не удалось возложить цветы к памятнику. Почтить память погибших не смогли и сотрудники посольства России: дипломатов не допустили к монументу даже после переговоров, передает "Коммерсантъ".

Сотрудники российской дипмиссии не стали реагировать на провокацию и возложили цветы к памятнику генералу Николаю Ватутину: советский военный руководил операцией по освобождению Киева и героически погиб в 1944 году. Примечательно, что подобная акция, вероятно, прошла в последний раз: украинские власти намерены снести монумент в рамках программы декоммунизации.

Напомним, политическая верхушка Украины и вовсе планирует отказаться от празднования Дня Победы. Власти планируют сделать 9 мая рабочим днем. Вспоминать погибших во время Великой Отечественной войны местным жителям предлагается 8 мая, когда в стране отмечается День памяти и примирения.

Как писали Dni.Ru, скандальную инициативу прокомментировал Директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович. Он объяснил, что отказ от празднования Дня Победы является продолжением политики Киева по разрушению советских традиций.