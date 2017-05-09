В Киеве устроили провокацию на 9 мая
Активисты около памятника Неизвестному солдату в Киеве появились еще ранним утром 9 мая. Радикалы решили испортить священным праздник, перекрыв доступ к монументу, возведенному в честь погибших во время Второй мировой войны.
Местным жителям не удалось возложить цветы к памятнику. Почтить память погибших не смогли и сотрудники посольства России: дипломатов не допустили к монументу даже после переговоров, передает "Коммерсантъ".
Сотрудники российской дипмиссии не стали реагировать на провокацию и возложили цветы к памятнику генералу Николаю Ватутину: советский военный руководил операцией по освобождению Киева и героически погиб в 1944 году. Примечательно, что подобная акция, вероятно, прошла в последний раз: украинские власти намерены снести монумент в рамках программы декоммунизации.
Напомним, политическая верхушка Украины и вовсе планирует отказаться от празднования Дня Победы. Власти планируют сделать 9 мая рабочим днем. Вспоминать погибших во время Великой Отечественной войны местным жителям предлагается 8 мая, когда в стране отмечается День памяти и примирения.
Как писали Dni.Ru, скандальную инициативу прокомментировал Директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович. Он объяснил, что отказ от празднования Дня Победы является продолжением политики Киева по разрушению советских традиций.
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