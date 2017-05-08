На Украине объяснили скандальный отказ от Дня Победы
Украинский эксперт рассчитывает, что 9 мая на Украине станет рабочим днем уже в 2018 году. Специалист считает, что праздник должен быть перенесен на 8 мая, когда в стране отмечаетсяДень памяти и примирения.
Вятрович объяснил, что отказ от празднования Дня Победы является продолжением политики Киева по разрушению советских традиций. Он уверен, что старые праздники должны быть переформированы в сознании нового поколения.
Эксперт выразил мнение, что взрослых людей, живших в СССР, не удастся отучить от празднования Дня Победы. Тем не менее, по мнению Вятровича, нельзя допускать возрождения советских традиций в будущем.
Специалист добавил, что местным властям удалось искоренить в сознании населения символ георгиевской ленточки. Вятрович уверен, что общество готово к дальнейшим изменениям.
Напомним, на Украине хотят отказаться и от участия в акции "Бессмертный полк". Сорвать мероприятие хочет лидер запрещенной в России Организации украинских националистов (ОУН) Николай Кохановский.
Экстремист разместил скандальное сообщение на своей странице в социальной сети. Он призвал своих сторонников и всех неравнодушных выйти на улицы Киева для того, чтобы "остановить негодяев". Так он называет участников акции "Бессмертный полк", которая также пройдет в столице Украины в День Победы.
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