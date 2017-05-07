Как Путин перехитрил "марионетку" Эрдогана

Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Уехавшего в США телеведущего Соловьева подняли на смех
Звезда "Дома-2" убита горем из-за смерти Урганта
Народ не узнал Кабаеву в рваных джинсах
Больная Борисова приняла лечение за съемки в телешоу
Друзья оскорбили и предали Киркорова перед юбилеем
партнеры
Воскресенье 7 мая
Лента новостей
15:57
Российские хоккеисты унизили Италию на ЧМ
15:50
В Подмосковье в подъезде найдено тело 25-летнего мужчины
15:29
Анита Цой сообщила о пятой беременности
14:57
Преснякова обругали за пляжный снимок без трусов
14:16
Москвичей на праздниках ждет сильный дождь и мокрый снег
14:11
Пугачеву поймали на обмане
14:07
"Бессмертный полк" начал свой марш по миру
13:54
Младенец погиб при пожаре в многоквартирном доме в Подмосковье
13:32
На северо-востоке Москвы прохожий разбил нос школьнику
12:24
Усманов вошел в пятерку богатейших жителей Британии
12:11
Отвратительное фото голой Бузовой возмутило фанатов
11:37
Шойгу отрепетировал парад Победы на Красной площади
11:20
Гагарина объяснила фарс вокруг своей беременности
10:08
Олимпийский чемпион умер в возрасте 37 лет
09:58
Как фальшивый ветеран кутил на деньги министров
21:54
Любовник выдал интимные подробности ночи с Пугачевой
17:55
Бондарчук показала особенную дочь
17:21
В Коми подростки забросали храм яйцами
17:12
Раскрыта тайна исчезновения звезды "Дома-2"
16:47
Агрессивный страус напал на мужчину в ответ на ласку (видео)
16:36
В Ганновере из-за пяти бомб эвакуируют десятки тысяч человек
16:27
Названа полезная для здоровья доза алкоголя
15:53
"Бессмертный полк" объединяет молодежь
15:44
Сколько стоит помощь известных астрологов
15:15
Пикник с шашлыками может закончиться штрафом
15:00
На конкурсе красоты в США разгорелся расистский скандал
14:42
Зарубежные оркестры выступают в московских парках
14:29
Актрису Рудову обругали за фото в бикини
13:57
На праздники Москву покроют сугробы
13:49
"Бессмертный полк" шагает по планете
13:31
Яркие образы Владимира Этуша
13:07
Младший сын Водяновой произвел фурор
12:35
У волонтерского центра в Одессе прогремел взрыв (видео)
12:24
Певица Настя Каменских сильно изменилась после юбилея
11:53
Какие станции метро Москвы закроют на выходные
11:45
Украинская певица объяснила танец без трусов перед детьми
11:18
Актер Епифанцев жестко ответил на обвинения жены
10:54
Глюк’oZа выставила шикарную грудь (фото)
10:25
Полиция проверяет смертельную аварию в центре Москвы
10:17
Стивен Сигал высмеял Киев за запрет на въезд
21:56
Страшные последствия обычного насморка
21:50
Ученые изобрели пластырь от инсульта
21:36
В Подмосковье поймали убийцу 24-летней девушки
21:30
Киркоров смачно выругался из-за скандала в школе
21:19
"ВКонтакте" атаковал опасный вирус
20:54
Россиян предупредили о новой смертельной болезни
20:26
Людей просят питаться тараканами во имя спасения Земли
20:25
Сирийские фотохроники добрались до Вены
20:22
Гагарина рассекретила оригинальное имя дочки
19:51
Украинцы бесятся из-за выделения денег ветеранам ВОВ
19:37
Россия разбила Швецию на старте чемпионата мира
19:36
Двухлетний мальчик выпал с москитной сеткой из окна
19:11
Истории "Бессмертного полка"
19:10
Рецепт самого вкусного шашлыка
19:10
Утяшева и Воля показали подросшую дочь
18:58
В центре Москвы эвакуируют торговый центр
18:45
Кто накормит бойцов Росгвардии
18:44
Стивену Сигалу запретили въезд на Украину
18:32
Как в Москве борются с машинами без номеров
18:25
Российская туристка трагически погибла в Турции
18:05
Разительные перемены во внешности у Галкина озадачили фанатов
18:00
48-летняя Бондарчук в купальнике напугала худобой
17:52
Сябитова дала советы для первого свидания
17:51
Парковку в Москве с 7 по 9 мая сделают бесплатной
17:41
Кто пойдет с "Бессмертным полком"
17:23
Россия начала первый матч ЧМ-2017 против Швеции
17:20
Россиянки хотят замуж за доктора Ватсона
17:19
В чем опасность людоедского плана Кудрина
17:13
Бузова разозлилась из-за любовника и плоской груди
17:13
Во сколько обойдется шашлычный набор на майские праздники
16:46
Где посмотреть салют 9 мая в Москве
16:24
Порнозведу во время съемок укусила акула
16:23
Лишившийся мужского органа Шура лечится в психдиспансере
16:09
Путин установил День волонтера
16:07
Сын втянул Порошенко в патриотический скандал
15:55
Истеричку Джоли сравнили с питбулем
15:53
ОНФ взял на контроль исполнение поручений президента
15:31
Почему звезды "Дома-2" тянут со свадьбой
15:24
Рыдающая Овсиенко отправилась за любовником в тюрьму
15:18
В центре Москвы Infiniti снес рекламную стойку
15:18
Москвичи позвали Собянина на митинг в Гайд-парке
15:09
Россия ужесточила контроль на границе с Белоруссией
15:03
Сколько осталось человечеству по Хокингу
14:50
Грязные фото звезд "Дома-2"
14:40
Самые дешевые квартиры в Крыму
14:24
Крым на "Евровидении" променяли на трансвестита Сердючку
14:20
Стоцкая объявила о своем решении перед родами
14:11
Актер Епифанцев попал в секту
14:07
В Подмосковье школьница забеременела от отца
13:55
Тарасова отказалась говорить о связи с Козловским
13:41
Джигурда странно отреагировал на беременность Анисиной
13:33
У ветерана войны украли медаль "За взятие Берлина"
13:24
Иностранные оркестры пройдут в колоннах "Бессмертного полка"
13:22
В России хотят ввести новый ЕГЭ
13:11
Сколько стоит безопасность пассажиров
13:00
Хилькевич показала кривые зубы
12:58
Звезда "Сватов" попала в больницу с резаными ранами
12:44
Друг Борисовой: Дану выгодно выставлять наркоманкой
12:44
Москвичку избили в туалете за отказ от секса
12:32
Тутберидзе обидно из-за выходки Липницкой
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Любовник выдал интимные подробности ночи с Пугачевой
Джигурда странно отреагировал на беременность Анисиной
Разительные перемены во внешности у Галкина озадачили фанатов
В чем опасность людоедского плана Кудрина
Бузова разозлилась из-за любовника и плоской груди
Киркоров смачно выругался из-за скандала в школе
Политика

Как Путин перехитрил "марионетку" Эрдогана

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Последняя встреча лидеров президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Эрдогана обернулась очередным потеплением в отношениях двух стран. Анкара и Москва пошли на ряд уступок. Однако эксперты считают, что глава Турции попросту подвергся влиянию Кремля.
прочитано 7385 раз

"Перед отъездом Эрдоган обещал, что добьется результата. Ничего не смог", – заявил руководитель одного из отделений оппозиционной Республиканской народной партии Турции Ченгиз Юнлю.

ПО ТЕМЕ

Путин отверг наглые обвинения Эрдогана

Путин отказался от помидоров Эрдогана

Свита Эрдогана насмешила Путина

 Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган президент Турции

По его мнению, достигнутые на встрече в Сочи договоренности играют лишь в пользу России. "Турция от всего этого ничего не выигрывает, кроме нескольких миллионов. Это все было сделано только в интересах России", – цитирует "Свободная пресса" Юнлю.

Оппозиционер задался вопросом, почему президент Турции работает на другую страну? "Все просто. Владимир Путин влияет на его решения", – сам же нашел ответ Юнлю. При этом, он обосновал и антироссийские решения турецких властей, разработав целую конспирологическую теорию.

"Эрдоган специально приехал перед референдумом в Россию. Он совещался с Путиным. Эрдогану нужны были популярные инициативы, чтобы за него голосовали. Конфликт с Россией многим пришелся по нраву, особенно радикальным националистам", – заявил оппозиционер.

Напомним, переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись в сочинской резиденции российского лидера Бочаров Ручей 3 мая. В ходе встречи обсуждался ряд актуальных вопросов двухстороннего сотрудничества. Среди них торгово-экономические взаимоотношения двух стран, а также ситуация в Сирии.

На следующий день после переговоров в Сочи министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что с российского зерна сняты пошлины. В свою очередь Росавиация отозвала предупреждения об отмене чартеров в Турцию.
Автор: Алёна Нестерова7 мая 2017, 12:09

Политика

Как жена Макрона положила на лопатки Ле Пен
Юнкер разозлил Меркель перед пьяным скандалом
Москва устроила взбучку Совету Европы
Тимошенко обругала "негодяя" Порошенко

Шоу-бизнес

Преснякова обругали за пляжный снимок без трусов
Пугачеву поймали на обмане
Киев подготовил грандиозный провал "Евровидения"
Отвратительное фото голой Бузовой возмутило фанатов

Проишествия

Агрессивный страус напал на мужчину в ответ на ласку (видео)
Российская туристка трагически погибла в Турции
У волонтерского центра в Одессе прогремел взрыв (видео)
Порнозведу во время съемок укусила акула

Lifestyle

Тарасова отказалась говорить о связи с Козловским
Звезда "Сватов" попала в больницу с резаными ранами
От Михалкова требуют вырезать кадры с Машковым
Чичерина и Галанин перепели "Темную ночь" ко Дню Победы
Шоу-бизнес

Отвратительное фото голой Бузовой возмутило фанатов

Звезду "Дома-2" обозвали "тощим скелетом в трусах"
Шоу-бизнес

Пугачеву поймали на обмане

68-летнюю певицу уличили в пристрастии к фотошопу
Шоу-бизнес

Преснякова обругали за пляжный снимок без трусов

Артист вместе с женой и маленьким сыном уехал в Израиль
Шоу-бизнес

Анита Цой сообщила о пятой беременности

На даче артистки в пятый раз забеременела узбечка

Гороскоп

Зейналова родит Евстигнееву дочь
Бизнес-гороскоп на май
Гороскоп здоровья на май
Любовный гороскоп на май

Фоторепортажи

Яркие образы Владимира Этуша
Грязные фото звезд "Дома-2"
Знаменитые мамочки показали свои прелести
Роскошное тело Пьехи поражает воображение

Спорт

Россия разбила Швецию на старте чемпионата мира
Тутберидзе обидно из-за выходки Липницкой
Лидер сборной России сбежал в США
Украинский футболист забил самый абсурдный автогол (видео)

Регионы

Поминки в Подмосковье закончились дракой и стрельбой
В квартире пенсионера под Петербургом нашли центнер тротила
Интимные подробности жизни ангарского маньяка
Студентка убила малыша после родов в туалете и впала в кому
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru