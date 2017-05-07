Как Путин перехитрил "марионетку" Эрдогана

Последняя встреча лидеров президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Эрдогана обернулась очередным потеплением в отношениях двух стран. Анкара и Москва пошли на ряд уступок. Однако эксперты считают, что глава Турции попросту подвергся влиянию Кремля.

"Перед отъездом Эрдоган обещал, что добьется результата. Ничего не смог", – заявил руководитель одного из отделений оппозиционной Республиканской народной партии Турции Ченгиз Юнлю.

По его мнению, достигнутые на встрече в Сочи договоренности играют лишь в пользу России. "Турция от всего этого ничего не выигрывает, кроме нескольких миллионов. Это все было сделано только в интересах России", – цитирует "Свободная пресса" Юнлю.

Оппозиционер задался вопросом, почему президент Турции работает на другую страну? "Все просто. Владимир Путин влияет на его решения", – сам же нашел ответ Юнлю. При этом, он обосновал и антироссийские решения турецких властей, разработав целую конспирологическую теорию.

"Эрдоган специально приехал перед референдумом в Россию. Он совещался с Путиным. Эрдогану нужны были популярные инициативы, чтобы за него голосовали. Конфликт с Россией многим пришелся по нраву, особенно радикальным националистам", – заявил оппозиционер.

Напомним, переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись в сочинской резиденции российского лидера Бочаров Ручей 3 мая. В ходе встречи обсуждался ряд актуальных вопросов двухстороннего сотрудничества. Среди них торгово-экономические взаимоотношения двух стран, а также ситуация в Сирии.

На следующий день после переговоров в Сочи министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что с российского зерна сняты пошлины. В свою очередь Росавиация отозвала предупреждения об отмене чартеров в Турцию.