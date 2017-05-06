Как жена Макрона положила на лопатки Ле Пен

Второй тур выборов президента Франции обещает быть спектаклем захватывающим. Как, впрочем, и вся кампания, в течение которой стороны в полной мере использовали черный пиар. Чем же объясняется такая популярность этого неприглядного инструмента?

При любом исходе выборов Францией будет править женщина. Фраза, произнесенная Марин Ле Пен во время диспута с мужчиной Эммануэлем Макроном могла бы удивить французов. Могла бы – если бы СМИ услужливо не напомнили им "историю любви" кандидата в президенты. Макрон женат на своей учительнице, которая почти вдвое (на 24 года) старше своего супруга. И он до сих пор выглядит при ней примерным учеником. Кроме того, всем известны восторженные отзывы Эммануэля о канцлере Германии Ангеле Меркель.

Но это мелочи, французы к такому привычны. Главный вброс прошел еще в начале года, до первого тура выборов. В свет вышла книга "Внутри тайников Минфина", где сообщалось, что независимый кандидат в президенты Эммануэль Макрон в бытность министром экономики и промышленности растратил по своему усмотрению до 80% всех средств (примерно 120 тысяч евро), выделенных ведомству на представительские расходы. Позже выяснилось, что деньги пошли на создание политического движения Макрона "Вперед!". А еще, оказывается, кандидат лоббировал интересы американской компании General Electric.

Поскольку ни один из кандидатов не мил нынешним французским властям, вбросы компроматов во время избирательной кампании приобрели характер ковровых бомбардировок. Досталось всем – в том числе и лидеру "Национального фронта" Марин Ле Пен. По данным расследования, которое санкционировало Европейское бюро по борьбе с мошенничеством, в период с 2011 по 2012 год Ле Пен незаконно выплачивала зарплату членам своей партии из средств, предназначенных сотрудниками Европарламента. Сумма составила около 300 тысяч евро.

А первой жертвой стал кандидат от Республиканской партии Франсуа Фийон. Его обвинили в том, что он пристроил свою супругу Пенелопу на должность помощника депутата. За четыре года мадам Фийон получила 500 тысяч евро. Эксперты говорят, что и Фийон, и Ле Пен поплатились за свои симпатии к России.

В последние годы стало уже традицией выливать тонны компромата на участников избирательных кампаний всех уровней. Президентская гонка в США 2016 года, завершившаяся победой Дональда Трампа, запомнилась в основном кучами грязного белья, извлеченного из потаенных хранилищ обоих кандидатов. Но точно таким же "выбрасыванием скелетов из шкафов" ознаменовался 2012 год. Тогда, как и в году нынешнем, Америка готовилась избрать президента – а параллельно за пост главы государства боролись и в Париже.

Барака Обаму на подвиги в той президентской гонке решил вдохновить журнал Vanity Fair. Он опубликовал выдержки из новой на то время книги Дэвида Маранисса "Барак Обама: история" – а точнее, рассказ любовницы "первого чернокожего президента", австралийки Женевьев Кук. Дама, не смущаясь, поведала читателям о предпочтениях Обамы в постели. Правда, как позже отметили эксперты, особого урона кандидату эта публикация не нанесла.

Гораздо более серьезные баталии шли в стане соперников Обамы по президентской гонке - республиканцев. Товарищи по партии щедро поливали друг друга грязью в надежде избавиться от неудобных попутчиков. В итоге покинул президентскую гонку ветеран политической сцены Ньют Гингрич. Один из инициаторов импичмента президенту-демократу Биллу Клинтону (после истории с Моникой Левински) сам попался на связи со стажеркой.

Особой активностью отличался штаб главного соперника Обамы на выборах – Мита Ромни. Только один из ярких примеров – скандальный "слив" компромата на однопартийца Германа Кейна. Его уличили в многочисленных изменах, и он вынужден был снять свою кандидатуру.

Но и сам Ромни пропустил чувствительный удар. Разразился скандал с увольнением из его предвыборного штаба открытого гея Ричарда Гренелла. Уволили его после кампании критики, которую развернули те же "товарищи по партии" – христиане-консерваторы. В результате Ромни оказался между двух огней: атакой консерваторов и возмущением защитников однополой любви.

Публикация от Mitt Romney (@mittromney) Сен 1 2012 в 8:29 PDT

Но вернемся к французам. По другую сторону океана страсти кипели не менее бурно. Французские СМИ в преддверии второго тура президентских выборов вовсю смаковали сомнительные поступки Николя Саркози. Всплыло все: и история с сыном Муаммара Каддафи, который якобы финансировал первую предвыборную кампанию президента Франции, и сделки с оружием. А правда это или ложь – уже не важно, отметил политолог Сергей Михеев.

"Запускается какая-то информация, ее раскручивают максимально громко. А затем, даже если вам удалось добиться ее опровержения, это уже никого не интересует. Первичный эффект сработал – даже если это абсолютная ложь. Даже если вы выиграете дело в суде и потом напишут опровержение, это уже не сможет полностью дезавуировать негативный эффект".

Публикация от LeHuffPost (@lehuffpost) Ноя 20 2016 в 1:16 PST

"Черный пиар" появился на заре человечества, как только властители увлеклись политическими играми. И, к сожалению, ограничений на такое оружие не существует, признал эксперт по конкурентной разведке Андрей Масалович.

"У "черного пиара" ограничение только одно, как у ядерной войны: можно не оставить камня на камне от противника, но надо всегда быть готовым, что последует ответный удар. Поэтому инструменты такого стратегического "черного пиара" используют дозированно. А законодательно никаких серьезных препятствий для очернения конкурента нет", – подчеркнул эксперт.

Клевета на соперников – обязательная часть пиара. В ход идут липовые покушения, адюльтер, сомнительные сделки. По данным аналитиков, доля негативной политической рекламы зачастую достигает 70% от всего объема предвыборной агитации. И противоядия такому творчеству на сегодняшний день, к сожалению, никто еще не изобрел.