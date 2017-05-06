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Политика

Как жена Макрона положила на лопатки Ле Пен

Марин Ле Пен и Брижит Макрон. Фото: Dni.ru
Второй тур выборов президента Франции обещает быть спектаклем захватывающим. Как, впрочем, и вся кампания, в течение которой стороны в полной мере использовали черный пиар. Чем же объясняется такая популярность этого неприглядного инструмента?
прочитано 1991 раз

При любом исходе выборов Францией будет править женщина. Фраза, произнесенная Марин Ле Пен во время диспута с мужчиной Эммануэлем Макроном могла бы удивить французов. Могла бы – если бы СМИ услужливо не напомнили им "историю любви" кандидата в президенты. Макрон женат на своей учительнице, которая почти вдвое (на 24 года) старше своего супруга. И он до сих пор выглядит при ней примерным учеником. Кроме того, всем известны восторженные отзывы Эммануэля о канцлере Германии Ангеле Меркель.

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Но это мелочи, французы к такому привычны. Главный вброс прошел еще в начале года, до первого тура выборов. В свет вышла книга "Внутри тайников Минфина", где сообщалось, что независимый кандидат в президенты Эммануэль Макрон в бытность министром экономики и промышленности растратил по своему усмотрению до 80% всех средств (примерно 120 тысяч евро), выделенных ведомству на представительские расходы. Позже выяснилось, что деньги пошли на создание политического движения Макрона "Вперед!". А еще, оказывается, кандидат лоббировал интересы американской компании General Electric.

Поскольку ни один из кандидатов не мил нынешним французским властям, вбросы компроматов во время избирательной кампании приобрели характер ковровых бомбардировок. Досталось всем – в том числе и лидеру "Национального фронта" Марин Ле Пен. По данным расследования, которое санкционировало Европейское бюро по борьбе с мошенничеством, в период с 2011 по 2012 год Ле Пен незаконно выплачивала зарплату членам своей партии из средств, предназначенных сотрудниками Европарламента. Сумма составила около 300 тысяч евро.

А первой жертвой стал кандидат от Республиканской партии Франсуа Фийон. Его обвинили в том, что он пристроил свою супругу Пенелопу на должность помощника депутата. За четыре года мадам Фийон получила 500 тысяч евро. Эксперты говорят, что и Фийон, и Ле Пен поплатились за свои симпатии к России.

В последние годы стало уже традицией выливать тонны компромата на участников избирательных кампаний всех уровней. Президентская гонка в США 2016 года, завершившаяся победой Дональда Трампа, запомнилась в основном кучами грязного белья, извлеченного из потаенных хранилищ обоих кандидатов. Но точно таким же "выбрасыванием скелетов из шкафов" ознаменовался 2012 год. Тогда, как и в году нынешнем, Америка готовилась избрать президента – а параллельно за пост главы государства боролись и в Париже.

Барака Обаму на подвиги в той президентской гонке решил вдохновить журнал Vanity Fair. Он опубликовал выдержки из новой на то время книги Дэвида Маранисса "Барак Обама: история" – а точнее, рассказ любовницы "первого чернокожего президента", австралийки Женевьев Кук. Дама, не смущаясь, поведала читателям о предпочтениях Обамы в постели. Правда, как позже отметили эксперты, особого урона кандидату эта публикация не нанесла.

Гораздо более серьезные баталии шли в стане соперников Обамы по президентской гонке -  республиканцев. Товарищи по партии щедро поливали друг друга грязью в надежде избавиться от неудобных попутчиков. В итоге покинул президентскую гонку ветеран политической сцены Ньют Гингрич. Один из инициаторов импичмента президенту-демократу Биллу Клинтону (после истории с Моникой Левински) сам попался на связи со стажеркой.

Особой активностью отличался штаб главного соперника Обамы на выборах – Мита Ромни. Только один из ярких примеров – скандальный "слив" компромата на однопартийца Германа Кейна. Его уличили в многочисленных изменах, и он вынужден был снять свою кандидатуру.

Но и сам Ромни пропустил чувствительный удар. Разразился скандал с увольнением из его предвыборного штаба открытого гея Ричарда Гренелла. Уволили его после кампании критики, которую развернули те же "товарищи по партии" – христиане-консерваторы. В результате Ромни оказался между двух огней: атакой консерваторов и возмущением защитников однополой любви.

Но вернемся к французам. По другую сторону океана страсти кипели не менее бурно. Французские СМИ в преддверии второго тура президентских выборов вовсю смаковали сомнительные поступки Николя Саркози. Всплыло все: и история с сыном Муаммара Каддафи, который якобы финансировал первую предвыборную кампанию президента Франции, и сделки с оружием. А правда это или ложь – уже не важно, отметил политолог Сергей Михеев.

"Запускается какая-то информация, ее раскручивают максимально громко. А затем, даже если вам удалось добиться ее опровержения, это уже никого не интересует. Первичный эффект сработал – даже если это абсолютная ложь. Даже если вы выиграете дело в суде и потом напишут опровержение, это уже не сможет полностью дезавуировать негативный эффект".

"Черный пиар" появился на заре человечества, как только властители увлеклись политическими играми. И, к сожалению, ограничений на такое оружие не существует, признал эксперт по конкурентной разведке Андрей Масалович.

"У "черного пиара" ограничение только одно, как у ядерной войны: можно не оставить камня на камне от противника, но надо всегда быть готовым, что последует ответный удар. Поэтому инструменты такого стратегического "черного пиара" используют дозированно. А законодательно никаких серьезных препятствий для очернения конкурента нет", – подчеркнул эксперт.

Клевета на соперников – обязательная часть пиара. В ход идут липовые покушения, адюльтер, сомнительные сделки. По данным аналитиков, доля негативной политической рекламы зачастую достигает 70% от всего объема предвыборной агитации. И противоядия такому творчеству на сегодняшний день, к сожалению, никто еще не изобрел.

Автор: Игорь Силецкий6 мая 2017, 09:58

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