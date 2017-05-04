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Политика

За что Навальный любит Грефа

Герман Греф и Алексей Навальный. Фото: Dni.ru
В конце апреля, несмотря на довольно успешный отчет Дмитрия Медведева перед Госдумой, активизировались слухи о том, что в скором времени правительство сможет получить нового главу. В частности этому оказались посвящены резонансные статьи Станислава Белковского и Олега Матвейчева.
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Подхватили эту тему и другие политологи. Так, в Facebook Павла Данилина даже состоялся опрос на тему, кто может стать новым премьером России. К моему удивлению, из трех предложенных кандидатур – Дюмин, Кудрин и Греф – больше всего голосов получил глава Сбербанка.

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Ощущения, что именно ради продвижения Грефа в премьеры, писалась статья Белковского. Глава Сбербанка является давним заказчиком этого политолога и, что не менее важно, Навального. Появляющиеся время от времени сообщения Белковского о том, что Грефа якобы снимают с занимаемого им ответственного поста, являются средством избежать этой отставки через организацию шумихи. К тому же Белковский связан с Грефом через Алексея Навального, с которым он сотрудничает со времен попытки создания "русского освободительного движения "Народ".

В 2011 году блогер Станислав Апетьян опубликовал полную версию переписки Навального с Белковским. В одном из писем политолога упоминается и глава Сбербанка: "Сегодня твой секретарь сказала, что у тебя сейчас Г.О. Греф, а потом ты уезжаешь на встречу с министрами рыбных и крабовых промыслов G20 […] Прошу, если сможешь, назначь мне встречу, пожалуйста. Хотя и не Г.О Греф […] Спасибо, СБ".

В ответном письме Навальный подтверждает то, что у него запланирована "встреча по Сбербанку". Остальная часть переписки блогера с Белковским посвящена в основном кампании против "Русала" и его главы Олега Дерипаски. "В рамках проекта я выступаю твоим тайным спичрайтером и пиарщиком", – писал Белковский.

К спланированной кампании Навальному, по его утверждению, удалось привлечь "одного из директоров Сбербанка", который должен был поднять вопрос на наблюдательном совете банка о неучастии в IPO "Русала". Другим свидетельством связи Навального с Грефом служит то, что с определенного момента Герман Оскарович и топ-менеджеры Сбербанка перестали упоминаться в расследованиях "борца с коррупцией", а сам блогер стал членом комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами кредитной организации.

Последний раз против Сбербанка Навальный выступил в мае 2010 года, когда перепечатал материал газеты "Коммерсант" об отказе главы банка раскрывать свою зарплату. Через месяц точно такая же информация внимания блогера не привлекла. С тех пор о Грефе Навальный написал только один раз и в позитивном ключе, похвалив речь банкира на инвестфоруме "Россия зовет". Грефа Навальный назвал "взрослым мужчиной, возглавляющим крупнейший банк в Восточной Европе", который разоблачил "голого короля". В итоге, по словам блогера ,"речь стала в 146 раз популярнее речи главы государства на том же форуме".

Герман Греф. Фото: GLOBAL LOOK press/Viktor Chernov

Новые свидетельства близости Навального к Грефу появились буквально накануне и связаны с историей экстренной продажи украинской "дочки" Сбербанка. В марте стало известно, что ее приобретает инвестиционный консорциум латвийского Norvik Banka и белорусской компании сына владельца "Руснефти" Гуцериева. Основным акционером Norvik Banka является бывший кировский банкир, а ныне британский подданный Григорий Гусельников. До недавних пор он был одним из основных спонсоров Навального и бизнес-партнером Никиты Белых. Он даже якобы пострадал из-за своей помощи блогеру, связав с ней обыски в своем банке.

На фоне реализуемой сделки в Сети появились подозрения, что именно блогер познакомил Грефа с руководителем "Вятка-банка" Гусельниковым, с которым они вместе возглавляли "Фонд поддержки инициатив губернатора Кировской области". Но важны даже не эти факты, а то, что именно Навальный и Белковский активно подталкивают Грефа к смене работы. Навальный еще несколько лет назад в ходе заседания комитета по взаимодействию с миноритариями указывал главе банка на необходимость поиска преемника. И после его доклада Греф, согласно сообщению РБК, начал искать себе замену.

При этом речь, естественно, вряд ли идет о выходе на пенсию. Существует версия, что с подачи Грефа Навальный затеял кампанию против РЖД, которая сыграла свою роль в отставке Якунина. Но интрига не удалась, и новым главой железнодорожной корпорации стал вовсе не президент Сбербанка. Возможно Греф после этого справедливо расценил, что пересаживаться из одного корпоративного кресла в другое не очень разумно и у него взыграли премьерские амбиции. Косвенным подтверждением этому служит нашумевшая статья Белковского.

Автор: Андрей Тихонов 4 мая 2017, 17:34

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