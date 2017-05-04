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Политика

Украина жаждет смерти Януковича за решеткой

Виктор Янукович. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Власти Украины требуют высшей меры наказания для бывшего президента страны. Отказ Интерпола разыскивать Виктора Януковича вызвал у Киева расстройство чувств. Кровожадность украинской элиты эксперты объясняют тем, что экс-президент слишком много о ней знает и не все еще рассказал.
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В условиях действующего на Украине моратория на смертную казнь высшая мера наказания – пожизненное заключение. Однако если уж пленники Гаагского трибунала иногда не доживали до окончания процесса, то уж при "верховенстве закона" по-украински вероятность летального исхода еще выше. Так что нежелание Виктора Януковича лично посещать заседания суда, который рассматривает "дело о госизмене", вполне объяснимо.

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Виктор Федорович Янукович экс-президент Украины

Тем не менее от участия в процессе экс-президент не отказывается. Он неоднократно заявлял, что готов дать показания – благо технический прогресс дает возможность сделать это на безопасном расстоянии. И даже попытку такую предприняли, однако телемост сорвали националисты. Видимо, очень не хочется кое-кому услышать в эфире рассказ о приключениях команды "Порошенко и друзья".

И все же теперь суд Киева решил предоставить Януковичу возможность участия в режиме видеоконференции. 4 мая состоялось "подготовительное заседание". Экс-президента в чем только не обвинили: и в госизмене, и в посягательстве на территориальную целостность Украины, и в "ведении агрессивной войны". По каждой из этих статей предусмотрено наказание сроком от 10 до 15 лет лишения свободы, однако прокурор намерен требовать высшей меры наказания. Виктор Кравченко объяснил это тем, что Янукович во время досудебного расследования не признал своей вины.

Праздничное настроение инициаторов процесса и судей омрачил Интерпол. Международная полиция, вняв доводам защиты Виктора Януковича, решила прекратить его розыск.

"Интерпол подтвердил, что на президента Виктора Януковича не распространяются Красное уведомление Интерпола или Специальный запрос об аресте, и что их данные отсутствуют в базе Интерпола. Данный ответ последовал на требование адвокатской компании JHA LLP, которая обслуживает интересы В.Ф. Януковича, обнародовать информацию о том, что экс-президент Украины не находится в розыске Интерпола. Тем самым Интерпол подтвердил тот факт, что уголовные преследования в отношении В.Ф. Януковича носят политически мотивированный характер", – написал в Facebook адвокат бывшего украинского лидера Юрий Кирасир.

Кроме того, Интерпол принял решение удалить из своей базы данных всю информацию о сыне бывшего президента Александре Януковиче. Он ранее не объявлялся в розыск, однако генпрокуратура Украины направляла запросы в международную организацию.

Киев тут же заявил, что будет обжаловать объявленное решение. И это понятно – такой расклад "абсолютно неблагоприятен" для нынешних украинских элит, заявил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

"Украина за прошедшие три года не смогла представить реальных доказательств тех преступлений, которые официальный Киев инкриминирует Виктору Януковичу – начиная от расстрела людей на Майдане. В этой связи, конечно, для Украины это решение носит абсолютно неблагоприятный характер, поскольку лишний раз доказывает, что все то, что сегодня происходит в Киеве – это последствия государственного переворота, когда официальная власть была свергнута путем антигосударственных, противозаконных действий. Безусловно, к Януковичу у жителей Украины много вопросов, но те преступления, которые ему инкриминирует Киев, не имеют никакого отношения к реальности", – сказал Ганжара в эфире радио Sputnik.

Эксперт уверен, что новая власть готовила Виктору Януковичу судьбу Саддама Хусейна или Муаммара Каддафи – лидеров государств, где с помощью технологий "цветных революций" были устроены госперевороты. Тем более, что экс-президент много чего знает о нынешних украинских элитах и тем самым неугоден Киеву.

Автор: Игорь Силецкий4 мая 2017, 13:55
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