Яровая набросилась на Порошенко из-за акции "Смертный полк"

Депутат Госдумы России Ирина Яровая призвала европейских политиков дать правовую оценку призывам украинских неонацистов помешать акции "Бессмертный полк" в Киеве. Она уверена, что Порошенко обязан не допустить в День Победы никаких "преступных выходок".

Политик отметила, что "национализм и экстремизм – это политика современной Украинской власти". Яровая уверена, что в ответе за это президент Украины Петр Порошенко.

"До 9 мая еще есть время у европейских политиков и бюрократов определиться с надлежащей и честной правовой оценкой происходящего в Киеве и потребовать от Порошенко принять решения и действия по недопущению в священный День Победы каких бы то ни было преступных выходок неонацистов", – цитирует депутата официальный сайт фракции "Единая Россия".

Политик подчеркнула, что это не пожелание, а требование, которое основано на международном праве. "Лицемерие молчаливого поощрения реабилитации нацизма и осквернения неонацистами памяти идут рука об руку, поэтому пора молчаливым политикам поднять свои руки в знак протеста современному нацизму и агрессии на Украине", – заявила Яровая.

В свою очередь, депутат Госдумы Руслан Бальбек отметил, что инициатива украинских радикалов организовать шествие "Смертный полк" в Киеве у нормальных людей поддержки не найдет. "Убогий умишко украинских националистов не способен созидать… Вот и сейчас они практически заявляют о своей альтернативе "Бессмертному полку". Только в стране победившего нацизма люди не могут плюнуть в глаза пробандеровским молодчикам", – цитирует парламентария Lenta.ru.

Экс-депутат Рады Александр Голуб в эфире радио Sputnik отметил, что радикалы уже не раз пытались омрачить празднование Дня Победы. "Это совершенно очевидно. Потому что те силы, наследниками которых они себя считают, в 1945 году потерпели как раз поражение", – сказал Голуб.

Он не исключил, что радикалы создают базу для того, чтобы власть могла под тем или иным предлогом отменить намечающуюся акцию "Бессмертный полк". "Киевские власти на сегодня готовы воспользоваться любым поводом, чтобы запретить проведение подобных акций. Понятно, что это будет объяснено попытками сохранить мир, не допустить провокаций и т.д." – заявил бывший депутат Рады.

Голуб считает, что если украинские националисты проведут акцию, то Запад их вряд ли осудит. "Выступать против подобных действий означало бы выступать против самих себя. В лучшем случае, я думаю, кто-нибудь ограничится малозначимым сожалением по этому поводу", – заключил Голуб.

Как писали Dni.ru, ранее лидер запрещенной в России Организации украинских националистов (ОУН) Николай Кохановский разместил на своей странице в соцсети призыв к своим сподвижникам и всем неравнодушным выйти на улицы Киева для того, чтобы "остановить негодяев". Так он называет участников акции "Бессмертный полк", которая также пройдет в столице Украины в День Победы.