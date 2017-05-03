Путин заморозил плохую актрису Меркель

Окаменевшее лицо Ангелы Меркель на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным сказало журналистам все об итогах переговоров лидеров двух стран. Возможно, сыграло роль и место, выбранное Путиным для встречи – с Сочи у лидера Германии связаны неприятные воспоминания. Именно здесь Меркель когда-то пережила психологическую травму – знакомство с лабрадором Кони, пишет Der Spiegel.

"Ледяное настроение под российскими пальмами" – так озаглавлена статья в немецком издании. Автор статьи признает, что Ангела Меркель – плохая актриса. И вряд ли можно считать хорошим знаком то, что она вышла на подиум для совместной пресс-конференции с окаменевшим лицом.

"На лице Меркель не было улыбки, а когда она давала оценку состоявшему разговору с Путиным, она не употребила слово "хорошо" или дипломатическое "конструктивно", а сказала лишь о "подробном" обсуждении", – пишет издание.

Канцлер Германии "ввязалась в поездку с неопределенным исходом" – да еще, по желанию Путина, на территории, с которой у нее связаны не очень хорошие воспоминания, отмечает Рене Пфистер. И напоминает, что во время визита в январе 2007 года, напоминает Пфистер, Путин допустил, чтобы его лабрадор потерся о ноги Меркель – хотя отлично знал, что она боится собак. Та сцена стала символом плохих отношений между ними, уверен автор.

Единственное обещание, которое смогла получить госпожа канцлерин от Путина, касается саммита G20 в Гамбурге, где Меркель исполнит роль хозяйки. "Российская сторона готова оказывать германскому председательству все необходимое содействие ", – цитирует издание российского лидера. В остальном же никаких прорывов не последовало – ни по вопросу Украины, ни по Сирии.

"Таким образом, результат поездки на Черное море скорее разочаровывающий, причем это касается не только крупных международных кризисов, но и темы соблюдения прав человека", – продолжает Пфистер. По словам Меркель, она затронула тему преследования геев в Чечне, но "Путина, как показывает опыт, не впечатляют требования из Германии".

Британская The Guardian решила, что тема "притеснения геев" была главной на встрече двух лидеров. Как пишет газета, Ангела Меркель "потребовала, чтобы Путин изучил данные о преследовании мужчин с нетрадиционной сексуальной ориентацией в Чеченской республике" и "обеспечил безопасность представителей ЛГБТ-сообщества в этом регионе". По данным издания, вспомнила Меркель и "Свидетелей Иеговы" – организацию, деятельность которой недавно запретили в России. Их права, с точки зрения канцлера, тоже нарушены.

А вот руководитель исследований Восточной Европы, России и Центральной Азии Германского общества внешней политики Штефан Майстер считает, что не все так плохо. Визит Ангелы Меркель к Владимиру Путину имеет, в первую очередь, символическое значение для обоих политиков, заявил политолог в интервью Deutsche Welle. Он отметил, что, несмотря на отсутствие заметных результатов, Ангела Меркель на встрече в Сочи ясно обозначила свою позицию и "затронула важнейшие проблемные моменты".

Для канцлера Германии важным итогом встречи с российским президентом стал тот факт, что она показала себя ведущим европейским лидером, с которым Владимир Путин обсуждает ключевые вопросы – даже если в определённых темах согласия достичь не удаётся, считает немецкий политолог. В свою очередь, глава Кремля обозначил сферы, объединяющие Россию и Германию, несмотря на санкции и политические трудности.

Публикация от Вести Сочи (@vestisochi) Май 2 2017 в 12:08 PDT

Агентство Bloomberg особое внимание обратило на вопросы журналистов о вмешательстве в зарубежные выборы. Путин назвал эти предположения "неподтверждёнными слухами". "Мы никогда не вмешиваемся в политическую жизнь и политические процессы других стран", – цитирует агентство президента России.

А Ангела Меркель, как выяснилось, ничего не боится. Журналисты поинтересовались у канцлера – не опасается ли она, что Москва повлияет на сентябрьские выборы в Германии. "Я могу лишь сказать, что я не отношусь к пугливым людям", – ответила немецкий лидер. Она уверена, что немцы будут самостоятельно проводить предвыборную кампанию.