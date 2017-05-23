Трампа у Стены Плача подняли на смех

Президент США Дональд Трамп 22 мая побывал у Стены Плача в Иерусалиме. Это вызвало массу шуток у интернет-пользователей.

Появившееся в Сети фото, на котором американский лидер запечатлен возле Стены Плача, породило множество мемов. Дело в том, что Трамп стал первым действующим президентом США, побывавшим у этой религиозной святыни. Этот факт не остался незамеченным у интернет-пользователей, которые высмеяли американского лидера.

Трамп делает закладку с секретной информацией для Лаврова. pic.twitter.com/KEB3ZNDfCl — Евгений (@ea_potapoff) 23 мая 2017 г.

Ранее камеры репортеров, снимавшие проход президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи по красной ковровой дорожке в Тель-Авиве, засняли странный эпизод, который может свидетельствовать о разладе в отношениях главы Белого дома с супругой.

На записи видно, что американский лидер хочет взять свою спутницу за руку. Однако Меланья буквально отшвыривает руку мужа.

Стало известно, что просил Трамп у Стены плача - помощь в отмене санкций против России pic.twitter.com/dqOWi2j8MU — Листок (@listok_1) 23 мая 2017 г.

Как писали Dni.Ru, президент США Дональд Трамп в рамках своего первого зарубежного турне посетил Эр-Рияд в Саудовской Аравии.

Didn't Obama wiretap the Western Wall in preparation for Trump's visit? pic.twitter.com/PAkx1MJWsB — Jeremy Newberger (@jeremynewberger) 22 мая 2017 г.

В ходе одной из встреч он провел странные манипуляции со стеклянным шаром, что вызвало ажиотаж и массу домыслов в Сети.

Трамп поплакался у Стены Плача по поводу недружелюбных СМИ. — Friedrich Juschin (@fred_ino) 22 мая 2017 г.

Некоторые предположили, что американский лидер совершал сатанинский ритуал. Оккультисты открестились от Трампа, заявив, что он к ним никакого отношения не имеет.