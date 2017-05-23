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Политика

Трампа у Стены Плача подняли на смех

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Jini
Президент США Дональд Трамп 22 мая побывал у Стены Плача в Иерусалиме. Это вызвало массу шуток у интернет-пользователей.
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Появившееся в Сети фото, на котором американский лидер запечатлен возле Стены Плача, породило множество мемов. Дело в том, что Трамп стал первым действующим президентом США, побывавшим у этой религиозной святыни. Этот факт не остался незамеченным у интернет-пользователей, которые высмеяли американского лидера.

Ранее камеры репортеров, снимавшие проход президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи по красной ковровой дорожке в Тель-Авиве, засняли странный эпизод, который может свидетельствовать о разладе в отношениях главы Белого дома с супругой.

На записи видно, что американский лидер хочет взять свою спутницу за руку. Однако Меланья буквально отшвыривает руку мужа.

Как писали Dni.Ru, президент США Дональд Трамп в рамках своего первого зарубежного турне посетил Эр-Рияд в Саудовской Аравии.

В ходе одной из встреч он провел странные манипуляции со стеклянным шаром, что вызвало ажиотаж и массу домыслов в Сети.

Некоторые предположили, что американский лидер совершал сатанинский ритуал. Оккультисты открестились от Трампа, заявив, что он к ним никакого отношения не имеет.

Автор: Людмила Фоканова23 мая 2017, 16:01

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