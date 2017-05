Трампа у Стены Плача подняли на смех

Появившееся в Сети фото, на котором американский лидер запечатлен возле Стены Плача, породило множество мемов. Дело в том, что Трамп стал первым действующим президентом США, побывавшим у этой религиозной святыни. Этот факт не остался незамеченным у интернет-пользователей, которые высмеяли американского лидера.

Ранее камеры репортеров, снимавшие проход президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи по красной ковровой дорожке в Тель-Авиве, засняли странный эпизод, который может свидетельствовать о разладе в отношениях главы Белого дома с супругой.

На записи видно, что американский лидер хочет взять свою спутницу за руку. Однако Меланья буквально отшвыривает руку мужа.

Как писали Dni.Ru, президент США Дональд Трамп в рамках своего первого зарубежного турне посетил Эр-Рияд в Саудовской Аравии.

Didn't Obama wiretap the Western Wall in preparation for Trump's visit? pic.twitter.com/PAkx1MJWsB