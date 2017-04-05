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Политика

Госдума не поддержала инициативу Рашкина

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Госдума не поддержала инициативу фракции КПРФ обратиться с протокольным поручением об обращении в правоохранительные органы РФ с требованием проверить данные о недвижимости премьера Дмитрия Медведева, изложенные в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
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Инициировал обсуждение по этому вопросу депутат-коммунист Валерий Рашкин. Парламентарий направил депутатский запрос с требованием провести проверку "по поводу дворцов и дач" премьер-министра Дмитрия Медведева главе СКР, а также руководителям ФСБ, МВД и Генпрокуратуры. После того, как он озвучил эту идею, некоторые коллеги из фракции решили вынести на рассмотрение протокольное поручение об обращении в правоохранительные органы РФ с требованием проверить данные о недвижимости премьера Дмитрия Медведева, изложенные в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

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Первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Раиса Кармазина отметила в интервью Dni.Ru, что подобного рода проверками нужно заниматься компетентным органам, а не Госдуме. "Должны быть юридические основания, а не какие-то там бумажки", - сказала она, подчеркнув, что накануне коммунист Сергей Решульский на заседании Совета Госдумы сам заявил, что фракция КПРФ хочет от Медведева лишь публичной реакции на озвученные обвинения. Депутат отметила, что коммунисты пошли на поводу у радикала Рашкина. "Получается не партия, а охвостье Навального", - резюмировала парламентарий.

Фото: Госдума

Примечательно, что премьер-министр в тот же день высказался по этой теме.  Он назвал чушью и какими-то бумажками якобы собранный на него компромат. Глава правительства считает, что за этим стоит стремление вывести людей на улицы. Медведев уверен в том, что акции протеста и нападки на правительство устраивают те, кто стремиться достичь своих политических целей. "Кому это выгодно? Это выгодно тем, кто заказывает подобного рода сюжеты, материалы", – сказал премьер.

По мнению Медведева, у этих людей есть вполне конкретные политические цели. Организатора недавних акций протеста премьер-министр назвал "судимым персонажем", который подставляет молодых людей для достижения шкурных целей. Он также заявил, что продолжит работать на своем посту, несмотря на нападки и провокации.

Гендиректор Центра политического анализа Павел Данилин отметил, что идея расследования в отношении главы правительства выгодна исключительно самому Рашкину. "Я думаю, что коммунисты не рады, что его предложение вообще было вынесено на обсуждение", – сказал политолог. По его словам, Геннадий Зюганов оказался в очень неудобной позиции из-за того, что Рашкин начал вести против него борьбу с целью ослабить влияние и занять место бессменного лидера КПРФ.

Геннадий Зюганов. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda

"Зюганов и рад бы не выносить этот фейковый запрос Рашкина, но ему ничего не остается делать, иначе партии грозит раскол. В КПРФ все понимают, что это никому не нужно, потому что для коммунистов Навальный – враг, а Рашкин, который с ним якшается, выбивается за рамки коммунистической дисциплины", – резюмировал эксперт.

Наблюдатели отмечают, что излишняя самостоятельность Рашкина, которую он проявляет в последнее время говорит о серьезном расколе в КПРФ. Директор консалтинг-агентства NPR Group Дмитрий Фетисов не исключил связей коммуниста с оппозиционером Алексеем Навальным и напомнил, что это не первая попытка Рашкина поиграть на одном поле с ним: во время выборов в Госдуму в 2016 году Рашкин активно пытался заигрывать с электоратом Навального и даже порой публично поддерживал его. 

"Эта ситуация говорит о серьезной внутрипартийной борьбе и серьезных противоречиях в КПРФ: еще несколько дней назад было одобрение предложения Рашкина, сейчас – осуждение. Рашкин за последние три года не первый раз конфликтует с Зюгановым и это свидетельствует о кулуарной борьбе в партии и о его политических амбициях", – сказал Фетисов в интервью Dni.Ru. Политолог отметил, что сейчас конфликт выходит на публичную стадию, и не исключено, что вскоре Зюганов поднимет вопрос об исключении Рашкина из партии.

Напомним, что ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин не поддержал инициативу КПРФ с требованием проверить факты расследования Фонда борьбы с коррупцией, героем которого стал премьер Дмитрий Медведев. Володин считает, что поддержать такое поручение – значит поддержать Навального. Председатель нижней палаты сказал депутатам, что не видит смысла рассматривать поручение, так как пострадавшей стороны и фактов взятки нет, а фильм ФБК распространяет лживую информацию. Сегодня у всех фракций есть понимание, что надо объединиться, чтобы защитить премьера от нападок Навального, который поет с голоса западных спецслужб, добавил Володин.

Вячеслав Володин. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda

К слову сказать, лидер КПРФ Геннадий Зюганов резко отреагировал на прошедшие 26 марта антикоррупционные акции протеста, которые в многих городах, в том числе, в Москве и Санкт-Петербурге, не были согласованы с властями. В своем заявлении Зюганов назвал организатора несанкционированных акций Алексея Навального оранжевым революционером, который втягивает в преступную деятельность неокрепшую молодежь.

Автор: Федор Лопырев5 апреля 2017, 22:14

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