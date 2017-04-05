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Политика

Порошенко выставил себя на посмешище из-за Гайдар

Петр Порошенко, Мария Гайдар. Фото: Dni.Ru
Президент Украины Петр Порошенко назначил бывшего вице-губернатора Кировской области Марию Гайдар своим внештатным советником. Политологи между тем отмечают, что таким назначением украинский лидер в очередной раз поставил себя в неловкое положение.
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По словам директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, ничем, кроме красивых слов на публике, Гайдар не отметилась. "Какой из нее советник? Ну будет сидеть на каких-то переговорах с умным лицом. Ясно, что Порошенко в очередной раз насмешил публику", – приводит слова эксперта "Лайф".

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Политолог подчеркнул, что на Украине ни одна из политических сил не относится к Гайдар серьезно. "Я бы сказал, она для всех подозрительна, за ней стоят скорее скандалы, чем содержательная линия поведения. Ей ничего не удалось сделать в Одессе, шлейф у нее подозрительный", – сказал Погребинский.


При этом он не исключил, что назначение Гайдар внештатным советником Порошенко продиктовано личными причинами. "Может, брал на себя какие-то обязательства, когда вручал ей паспорт: "Ты, Маша, у нас не пропадешь, я буду тебя опекать". Ну смешно. Хотелось бы знать, знает ли об этом жена Порошенко", – резюмировал эксперт.

В свою очередь, член Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов отметил, что украинский президент заинтересован в таких людях, как Гайдар. "Не думаю, что у него (Петра Порошенко. – Прим. ред.) очень высокие представления о ее потенциале – Гайдар не является признанным реформатором с мировым именем. С другой стороны, президент Порошенко заинтересован в том, чтобы на Украине продолжали работать российские эмигранты с такими знаковыми именами", – сказал политолог.


Мария Гайдар – политик и журналист, дочь известного реформатора, бывшего министра финансов России Егора Гайдара. В 2009-2011 годах занимала пост вице-губернатора Кировской области. В 2015 году она перебралась на Украину, где начала работать в команде тогдашнего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. В сентябре прошлого года политик объявила об отказе от российского гражданства, объяснив такой шаг получением украинского паспорта.

Автор: Иван Поляков5 апреля 2017, 13:49

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