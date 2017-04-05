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Политика

Захарова восхитилась "бесстыжим" снимком Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала переполох в сенате США из-за совместного фото главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и президента Владимира Путина. По ее словам, снимок демонстрирует, что женщинам в России доверяют по-настоящему сложные и не имеющие аналогов проекты.
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По мнению американского сенатора Джин Шахин, совместный снимок Путина и Симоньян позволяет сделать "далеко идущие выводы". "Эта фотография была взята из рассекреченного доклада разведки США, на ней главный редактор RT и бывшая участница кампании Путина Маргарита Симоньян рассказывает Владимиру Путину о возможностях RT. Это интересно", – сообщила она коллегам.

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 Мария Владимировна Захарова

Мария Владимировна Захарова дипломат

Комментируя случившееся в сенате, Захарова заявила, что Шахин не впервые отличилась подобными глупостями. "В этот раз, показав "рассекреченную" фотографию президента России и руководителя телеканала RT, которых раньше вместе никто, разумеется, не видел, она превзошла саму себя", – написала на своей странице в Facebook представитель российского внешнеполитического ведомства.


При этом она отметила, что снимок Путина и Симоньян говорит о том, что женщины в России стали занимать достойные должности. "Не номинально, не по разнарядке. А по-настоящему", – подчеркнула дипломат. По ее словам, женщинам в России доверяют сложные и уникальные проекты, и они успешно с ними справляются, выводя на мировой уровень.

Кроме того, заметила Захарова, в стране настали времена, когда профессионализм стал играть определяющую роль в процессе отбора кандидатов на ключевые должности. По ее словам, этот фактор не перевесят ни национальность, ни гендер, ни возраст, ни блат. "Еще фотография бесстыже показывает, что у Симоньян есть огромная харизма. Даже две", – шутливо прокомментировала снимок Захарова.

Владимир Путин и Маргарита Симоньян. Фото: kremlin.ru

Напомним, ранее в США неоднократно обвиняли RT во "вмешательстве в демократический процесс в стране". Так, вице-председатель комитета по разведке сената США Марк Уорнер на слушаниях заявил, что Россия якобы использовала "дезинформационную кампанию в социальных сетях". По его словам, речь идет о распространении так называемых фейковых новостей в ключевых американских штатах, среди которых – Висконсин, Мичиган и Пенсильвания.

Симоньян оперативно ответила на эти обвинения. "В сенате договорились до того, что RT и Sputnik вдвоем подрывают веру американцев в их собственные СМИ. Даже не знаю, что удивительнее: вера сенаторов в наши безграничные возможности или отсутствие веры в осознанный выбор своего народа", – заявила она.

Автор: Иван Поляков5 апреля 2017, 12:49

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