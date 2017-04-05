США нашли фото со "страшным секретом" Путина

Сенат США на слушаниях рассматривал фотографию Владимира Путина. Изображение российского президента в компании с главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян, по утверждению оратора – рассекреченный материал, добытый американскими спецслужбами.

Американский политик Джин Шахин сделала далеко идущие выводы на основе снимка Владимира Путина и Маргариты Симоньян. Ее рассказ, несомненно, заинтриговал слушателей.

"Фотография была взята из рассекреченного доклада разведки США. На ней главный редактор RT и бывшая участница кампании Путина Маргарита Симоньян рассказывает Владимиру Путину о возможностях RT. Это интересно", – сообщила коллегам сенатор.

Она назвала снимок наглядной иллюстрацией того, что на самом деле происходит с телеканалом. "Кремль сам выбирает сотрудников RT и контролирует освещаемые темы, включая дезинформацию и фейковые новости", – вынесла вердикт Шахин.

Коллеги, несмотря на высокое положение в обществе, видимо, не имеют доступа в интернет или не умеют им пользоваться. Иначе как объяснить, что никто не сказал: мол, фотография в свободном доступе – смотри сколько хочешь, и снято это было на десятилетии RT. Но американские сенаторы – они же как дети, доверчивые. Хотя, может, и саму Шахин коварные спецслужбы обманули.

В Вашингтоне о телеканале RT уже много чего рассказали. Например, вице-председатель комитета по разведке сената США Марк Уорнер заявил, что Россия пыталась "вмешаться в демократический процесс страны" и для этих целей использовала "дезинформационную кампанию в социальных сетях".

По словам Уорнера, речь идет о распространении фейковых новостей в ключевых американских штатах, среди которых Висконсин, Мичиган и Пенсильвания. А на слушаниях о "влиянии России на президентские выборы в Соединенных Штатах" доктор Томас Рид сообщил о возможном отзыве лицензии у RT.

Маргарите Симоньян пришлось прокомментировать эти высказывания. "В сенате договорились до того, что RT и Sputnik вдвоем подрывают веру американцев в их собственные СМИ. Даже не знаю, что удивительнее: вера сенаторов в наши безграничные возможности или отсутствие веры в осознанный выбор своего народа", – заявила главред RT.