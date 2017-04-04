Бречалова назначили исполняющим обязанности главы Удмуртии

Президент России Владимир Путин назначил исполняющего обязанности главы Удмуртии. Должность займет секретарь Общественной палаты Александр Бречалов, передает ТАСС.
Напомним, Путин отстранил от должности главу Удмуртии Александра Соловьева днем 4 апреля. Чиновник лишился должности в связи утратой доверия: его подозревают в получении взятки в размере 140 миллионов рублей.
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