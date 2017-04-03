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Хвастун Порошенко "забыл" о теракте в Петербурге

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Maxym Marusenko
Президент Украины Петр Порошенко всегда оперативно реагирует на теракты в странах Европы, высказывая соболезнования пострадавшим. Однако трагедию в метро Санкт-Петербурга он предпочел проигнорировать.

Продолжение: Момент взрыва в метро Петербурга показали на видео
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Петр Порошенко не прокомментировал взрыв в подземке Северной столицы, в результате которого 14 человек погибли и около 50 пострадали. Зато украинский лидер похвастался тем, что Международный валютный фонд (МВФ) одобрил перевод Киеву транша в размере одного миллиарда долларов. "Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине $1 млрд", – написал он в своем Twitter-аккаунте.

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Между тем даже Анкара не осталась равнодушной к теракту в Санкт-Петербурге вопреки непростым отношениям с Москвой. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу оставил на своей странице в Twitter запись на русском языке.

"Решительно осуждаю чудовищную атаку в Санкт-Петербурге, унесшую много жизней. Приношу самые искренние соболезнования российскому народу", – сообщил дипломат. 

Поддержку россиянам выразил и председатель Европейского совета Дональд Туск, который также сделал в Twitter пост на русском: "Мои мысли – с жертвами взрыва в метро в Санкт-Петербурге, с их родными и близкими". 

Напомним, что 3 апреля в метро Северной столицы прогремел взрыв. Согласно предварительным данным, по меньшей мере 14 человек погибли, еще 50 пострадали. Бомба сработала на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь".    

Автор: Светлана Сидорчук3 апреля 2017, 21:27
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