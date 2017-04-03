На Украине поглумились над терактом в Петербурге

На Украине пользователи соцсетей поглумились над взрывом в метро Санкт-Петербурга. Теракт, жертвами которого стали девять человек, стал для некоторых поводом поупражняться в остроумии.

После первых же сообщений о трагедии в Питере киевская школьница, разместившая утром в понедельник в Instagram фото, на котором запечатлена коробка с предметом, похожим на бомбу, поспешила отредактировать подпись. Девочка написала: "Давненько не было терактов... Сегодня будет. Ждите". При этом она сопроводила "предсказание" хэштегами #бомба, #теракт и глумливым #людейнадолюбить.

Пользователи Сети сначала удивились, как девушка смогла предсказать теракт, однако впоследствии выяснилось, что школьница исправила текст уже после новости о взрыве. Так юная киевлянка хотела собрать побольше лайков.

Администраторы одной из украинских групп во "ВКонтакте" пошли дальше. Спустя несколько минут после трагедии они высмеяли жертв тракта, разместив картинку с надписью "За Русь в метро взорвусь" на фоне российского флага. Однако вскоре картинка была удалена.

Идею поглумиться над трагедией тут же подхватили и остальные пользователи Сети, устроив настоящее состязание на самый гнусный комментарий по поводу взрыва в Санкт-Петербурге. "Пьяниц, заснувших в метро, посыпают пылью и выдают за пострадавших", – написал пользователь Тwitter, подкрепив высказывание фотографией с места трагедии.

Пьяниц, заснувших в метро посыпают пылью и выдают за пострадавших. pic.twitter.com/RsBvUZO7KD — Gelsomino (@Vsrakutartaluy) 3 апреля 2017 г.

Между тем на Украине из-за питерского теракта повышены меры безопасности. "Введены усиленные меры безопасности. Усиленные наряды полиции уже в ближайшее время приступят к работе", – цитируют "Украинские новости" главу МВД Незалежной Арсена Авакова.

Напомним, в метро Санкт-Петербурга 3 апреля около трех часов дня произошел теракт. Взрыв прогремел на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В результате происшествия ранения получили по меньшей мере 20 человек, около десяти погибли. Среди пострадавших есть дети.