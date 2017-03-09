Путин позвал Меркель в гости

В Москве 9 марта состоялись две встречи между представителями России и Германии. Первыми провели переговоры главы МИДов Сергей Лавров и Зигмар Габриэль. Затем министры иностранных дел встретились с российским президентом Владимиром Путиным.

В ходе встречи глава государства пригласил федерального канцлера Германии Ангелу Меркель и президента страны Франка Вальтера Штайнмайера посетить Россию. "Мы ждем с визитом госпожу федерального канцлера, прошу передать ей самые лучшие пожелания. Будем рады видеть и господина президента, имея в виду добрые отношения, которые сложились за время его работы в качестве министра иностранных дел ФРГ", – цитирует Путина "Газета.ru". Габриэль выразил надежду, что такая возможность представится.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что ожидаемый в Москве визит Ангелы Меркель не означает возобновления российско-германских консультаций. "Этот механизм пока на паузе", – цитирует его "Интерфакс".

По словам экспертов, встречу глав внешнеполитических ведомств нельзя оценивать как перезагрузку в отношениях двух стран. Скорее можно говорить о том, что получивший должность в январе 2017 года Габриэль выясняет существующие проблемы. Однако важен факт продолжения политического диалога между государствами.

"Эта встреча важна на фоне продолжающегося затяжного конфликта на Украине. Германская сторона понимает, что Киев не идет на разрешение конфликта, минский процесс находится в кризисе", – уточнил глава Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов. Подобные встречи на уровне министров иностранных дел одобрил и научный директор Российско-германского форума Александр Рар.