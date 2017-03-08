Трамп признался в уважении к женщинам на 8 Марта

В честь международного женского дня президент США Дональд Трамп посвятил прекрасной половине человечества сообщение на своей странице в Twitter. "Я испытываю огромное уважение к женщинам и тому множеству ролей, которые они играют и которые так важны для жизни нашего общества и нашей экономики", – написал он.

I have tremendous respect for women and the many roles they serve that are vital to the fabric of our society and our economy. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 марта 2017 г.

Отметим, вопрос сексизма занимал значительное место в развернутой против эксцентричного политика информационной кампании. Он обвинялся не просто в неуважении к дамам, некоторые даже заявили о том, что Трамп насиловал их. Правда до судебных разбирательств так и не дошло – дамы остались удовлетворены поднявшейся в СМИ шумихой.