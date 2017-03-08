Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Обвинения Трампа вывели Обаму из себя

Дональд Трамп и Барак Обама. Фото: Rob Carr/Getty Images
Представители бывшего президента США Барака Обамы продолжают утверждать, что любые сведения о том, что администрация Белого дома следила за Дональдом Трампом во время предвыборной гонки, являются ложью. Сам отошедший от дел политик буквально пришел в ярость из-за слов своего преемника.

Продолжение: Трамп послал сектанта в Россию за пельменями
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Последний раз, когда 44-му и 45-му президентам США удалось лично поговорить, стала церемония инаугурации Дональда Трампа 20 января. Позже новоиспеченный глава Белого дома пытался дозвониться до своего предшественника, чтобы лично поблагодарить его за оставленное в Овальном кабинете письмо. Однако Барак Обама к тому моменту успел отправиться в путешествие, и разговор так и не состоялся.

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После этого произошло много событий, которые так или иначе могли повлиять на желание двух политиков поговорить друг с другом с глазу на глаз. В частности, Дональд Трамп на своей странице в Twitter сообщил, что во время предвыборой гонки его телефон прослушивался командой действующего главы Белого дома.

По информации издания Wall Street Journal Барак Обама буквально пришел в ярость, когда узнал, что его преемник представил эту информацию на суд общественности. Своими действиями Трамп прямо нарушил устоявшуюся в США традицию, когда президенты закрывали глаза на известные им грешки своих предшественников.

"Существует почти неписаное правило, что президент США относится к своему предшественнику с любезностью и приличием", – цитирует РИА Новости историка Дугласа Бринкли. До этого ни один президент в американской истории не обвинял предыдущего главу Белого дома в совершении уголовного преступления, подчеркнул он.

Впрочем, понять Дональда Трампа можно, считают эксперты. С самого первого дня своего президентства он оказался буквально в осаде. Американскго лидера атакуют СМИ и лояльные Бараку Обаме политики, против него, его семьи и его команды развернута полноценная информационная кампания. Это могло создать у Трамп впечатление, что Обама объявил ему войну, считает друг главы Белого дома Кристофер Радди.

Тем временем пресс-секретарь Обамы Кевин Льюис заявил, что все обвинения в адрес 44-го президента США по поводу слежки за Дональдом Трампом и, более того, любым другим американцем, являются ложью. "Ни президент Обама, ни кто-либо из сотрудников в Белом доме никогда не организовывал слежки за американскими гражданами", – подчеркнул он.

Автор: Геннадий Куприянов8 марта 2017, 13:36
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