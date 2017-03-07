Сбербанк довел Украину до бешенства

В Киеве эмоционально отреагировали на решение Сбербанка обслуживать клиентов с паспортами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков потребовал ввести санкции в отношении украинской "дочки" российской компании.

"Вопрос – сколько надо времени Национальному банку Украины, чтобы ввести санкции в отношении Сбербанка России, работающему в Украине? Считаю необходимым незамедлительную реакцию НБУ! Сбербанк России должен прекратить свою работу в Украине", - написал на своей странице в Facebook Аваков, сопроводив пост множеством восклицательных и вопросительных знаков.

Решение российской кредитной организации буквально взбесило министра внутренних дел Украины. "Пусть наслаждаются "финансовым раем" по законам самозваных ДНР и ЛНР", – заявил он.

Между тем Нацбанк Украины уже объявил о намерении ввести санкции в отношении Сбербанка. Регулятор внесет вопрос о применении ограничительных мер на рассмотрение СНБО страны, передает "Газета.ру".

Ранее Сбербанк сообщил, что в ближайшие дни во всех своих отделениях начнет обслуживание клиентов с паспортами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. "С момента подписания указа президента России о признании паспортов ДНР и ЛНР Сбербанку потребовалось время для организации приема в качестве документа, удостоверяющего личность, новых видов паспортов", – пояснили в банке.





Напомним, Владимир Путин в середине февраля текущего года подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Данная мера временна и будет действовать до политического урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.