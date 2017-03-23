Украинскому депутату стыдно за решение по Самойловой

Депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич прокомментировал решение Службы безопасности Украины запрет въезда в страну российской певице Юлии Самойловой. Парламентарий выступил с резкой критикой.

"Считаю, что повод, из-за которого ее таким способ отстранили от участия в "Евровидении", ничтожен по сравнению с традициями гостеприимства, которыми так любит кичиться украинская власть! А ведь именно эти традиции являются фундаментальным принципом для страны, принимающей этот песенный форум!" – написал Шуфрич на своей странице в соцсети Facebook.



Киев мог продемонстрировать, что он "выше мелкой мести", обеспечив участие в конкурсе всем и в первую очередь – России. "Это было бы оценено европейским и мировым сообществом", – отметил парламентарий. Теперь же, по словам Шуфрича, Украина выглядит мелочно и подло, передает РИА ФАН. "Возмущению нет предела. Могу сказать одно: в нашей власти нет мужиков, одни…" – заявил он.





Как писали Dni.Ru, Юлии Самойловой запретили въезд на Украину 22 марта. Исполнительница в течение трех лет будет там персоной нон грата и не сможет принять участие в "Евровидении", которое состоится в мае 2017 года. Скандальное решение раскритиковали как политики, так и деятели шоу-бизнеса.



