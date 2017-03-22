Россия отказалась показывать киевское "Евровидение"

Руководство российских государственных телеканалов приняло решение не транслировать конкурс "Евровидение-2017", который пройдет в Киеве. Представители Первого канала и ВГТРК заверили, что в 2018 году от Москвы на мероприятие поедет Юлия Самойлова.

Решение отказаться от трансляции популярного конкурса "Евровидение" в 2017 году было принято после того, как Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию государства певице Юлии Самойловой. Именно она должна была представлять Россию на мероприятии. Какой канал будет транслировать "Евровидение" в 2018 году, пока не известно, но от нашей страны на смотр поедет Самойлова.

Отметим, что организаторы все еще надеются вразумить Киев. "Мы продолжим диалог с украинской властью с целью обеспечения того, чтобы все артисты могли выступать на 62–м конкурсе "Евровидение", – заявили они.

Как писали Dni.Ru, Юлии Самойловой запретили въезд на Украину 22 марта. Исполнительница в течение трех лет будет персоной нон грата для Киева и не сможет принять участие в "Евровидении" в мае 2017 года. Скандальное решение раскритиковали как политики, так и деятели шоу-бизнеса.