Савченко оконфузилась в прямом эфире (видео)
Во время прямого эфира на украинском телеканале "112" гражданский активист и художник Сергей Поярков попросил Савченко объяснить разницу между демократической и республиканской партиями США. Бывшая военнослужащая украинской армии не смогла ответить на этот вопрос, продемонстрировав
таким образом полнейшую политическую неграмотность.
Затем нардеп стала задавать Пояркову встречные вопросы. Она посоветовала художнику "рисовать картины". Позже в прямом эфире оппоненты начали говорить одновременно, перебивая друг друга. Художник в итоге предположил, что Савченко стало стыдно, и поэтому она начала нападать на него.
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