Лондон неожиданно захотел дружбы с Москвой

"Некоторое взаимодействие с Россией предпочтительнее, чем его отсутствие", – сообщается в документе, опубликованном на сайте британского парламента. "Так мы сможем создать основу для налаживания отношений в будущем, прояснить места, в которых мы расходимся во мнении, и снизить уровень напряженности между нами", – считают члены комиссии палаты общин.

В докладе отмечается, что полное прекращение диалога с Кремлем невозможно, так как Россия – европейская страна, обладающая ядерным потенциалом, член Совета безопасности ООН. "Королевство – не враг России", – считают в палате общин.



Эксперты отметили, что Министерству иностранных дел Великобритании в первую очередь необходимо определиться с политикой в отношении Кремля. "Мы не уверены, что Форин-офис (МИД. – Прим. ред.) и министры понимают, что хочет получить Россия от Королевства, а чего Королевство должно достигнуть через договоренности с Россией", – подчеркивается в документе.

Аналитики одобряют попытки нового британского правительства во главе с премьером Терезой Мэй начать диалог с Кремлем. "Обсудить необходимо такие темы, как борьба с терроризмом, кибербезопасность и авиабезопасность, чтобы осознать, в чем мы сходимся и в чем у нас есть разногласия", – говорится в докладе.

