Лондон неожиданно захотел дружбы с Москвой

Международный комитет палаты общин опубликовал объемный доклад о взаимоотношениях Великобритании и России. Эксперты назвали отсутствие диалога с Кремлем "недальновидной" политикой.

"Некоторое взаимодействие с Россией предпочтительнее, чем его отсутствие", – сообщается в документе, опубликованном на сайте британского парламента. "Так мы сможем создать основу для налаживания отношений в будущем, прояснить места, в которых мы расходимся во мнении, и снизить уровень напряженности между нами", – считают члены комиссии палаты общин.

В докладе отмечается, что полное прекращение диалога с Кремлем невозможно, так как Россия – европейская страна, обладающая ядерным потенциалом, член Совета безопасности ООН. "Королевство – не враг России", – считают в палате общин.



Эксперты отметили, что Министерству иностранных дел Великобритании в первую очередь необходимо определиться с политикой в отношении Кремля. "Мы не уверены, что Форин-офис (МИД. – Прим. ред.) и министры понимают, что хочет получить Россия от Королевства, а чего Королевство должно достигнуть через договоренности с Россией", – подчеркивается в документе.

Аналитики одобряют попытки нового британского правительства во главе с премьером Терезой Мэй начать диалог с Кремлем. "Обсудить необходимо такие темы, как борьба с терроризмом, кибербезопасность и авиабезопасность, чтобы осознать, в чем мы сходимся и в чем у нас есть разногласия", – говорится в докладе.

Who else to blame Russia for his/her inaptitude, bad luck and sense of insecurity? #Russiansdidit pic.twitter.com/oshMUrHo92 — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 22 февраля 2017 г.

Несмотря на сравнительно доброжелательный тон документа, его авторы призывают не ослаблять давление на Россию. "Ведомство должно проанализировать, каким путем Великобритания будет вводить санкции после брекзита. В МИДе должны пояснить, повлияет ли брекзит на действующий санкционный режим", – считают члены комиссии.

Между тем в британском правительстве уже прокомментировали опубликованный доклад. "Мы приветствуем поддержку комитетом по международным делам британской политики, касающейся России. У нас существуют значительные разногласия с Россией, и не только в связи с их (россиян) действиями на Украине и в Сирии. Но в то же время мы ведем совместную работу там, где это отвечает нашим интересам, включая переговоры на высоком уровне", – цитирует ТАСС представителя внешнеполитического ведомства.