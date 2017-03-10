Нелепого Лукашенко отчитали за скандал с любовницами

Бывший председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич прокомментировал недавнее заявление Александра Лукашенко, поручившего госслужащим в рамках "борьбы с тунеядством" найти работу для своих жен и любовниц. По словам бывшего главы белорусского государства, власти страны несмотря на желание не смогут заставить работать всех граждан.

По словам Шушкевича, поручение Лукашенко чиновникам трудоустроить до 1 апреля своих жен и любовниц, является "нелепой показухой". "При рыночной экономике не бывает, чтобы страна полностью справилась с проблемой безработицы. Ее можно уменьшить, стремиться к этому, но чтобы ликвидировать, это возможно только в коммунистических странах, где работает казарменный коммунизм", – сказал экс-глава Верховного Совета Белоруссии в беседе с НСН.

Кроме того, по мнению Шушкевича, Лукашенко делает подобные заявления из-за того, что устранил из своего окружения всех более-менее умных и способных людей. "И сейчас с ним сверху до низу работают те, кто придерживается принципа: "ты начальник – я дурак", – сказал бывший белорусский лидер.





В то же время он отметил, что это уже далеко не первое громко заявление Лукашенко, подчеркнув, что как и прошлые, нынешняя его инициатива вряд ли может быть выполнена. "Сейчас вышел закон о тунеядстве. Получилась нелепица: мать, которая обслуживает троих малолетних, до семи лет, детей, считается социальным иждивенцем и по этой норме должна платить налоги", – заявил Шушкевич.

Ранее в Белоруссии вступил в силу закон, в соответствии с которым все не устроенные трудоспособные граждан обязаны найти себе работу. Или заплатить специальный налог. В противном случае их ожидает штраф за тунеядство. На данный момент извещения об уплате налога получили около полумиллиона человек.

