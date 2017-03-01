Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Тимошенко соблазняет американцев на бунт против Киева

Юлия Тимошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко тайно встретилась с американским послом на Украине Мари Йованович. О прошедших между ними переговорах сообщили некоторые местные средства массовой информации.
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По некоторым сведениям, беседа Тимошенко с Йованович состоялась в конфиденциальной обстановке. При этом местом встречи было выбрано не здание дипмиссии, а офис политической партии "оранжевой принцессы", пишет издание РИА ФАН.

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Юлия Владимировна Тимошенко украинский политик

На данный момент СМИ не располагают какими-либо сведениями о предмете состоявшихся переговоров. Кроме того, о встрече Тимошенко с Йованович нет ни слова даже на официальном сайте партии "Батькивщина". Это может говорить о том, что политик не заинтересована в разглашении как самого факта встречи с американским послом, так и тем, которые на ней обсуждались.


Стоит отметить, что Йованович за свой политический опыт и умение создавать искусственные политические кризисы получила прозвище "могильщик президентов". И в своем нынешнем статусе посла на Украине, по мнению ряда экспертов, она преследует цель свергнуть нынешнего президента страны Петра Порошенко. Так, директор Института актуальной экономики Никита Исаев полагает, что цель Йованович – добиться проведения внеочередных выборов на Украине, в том числе в Верховную раду, для смены конфигурации политического режима в стране.

При этом политолог отметил, что президент Украины в курсе намерений американского посла, посему рассматривает вариант бегства из страны. "Можно бежать в страны Южной Америки: Бразилия, Аргентина, страны Центральной Америки. Есть ряд политиков, которые могут найти свое пристанище в посольствах", – заявил аналитик.


В то же время эксперты подчеркивают, что Тимошенко рассматривается Вашингтоном как одна из возможных преемников нынешнего украинского лидера. Так, комментируя недавние слова лидера "Батькивщины" о необходимости введения военного положения в Донбассе, зампред думского комитета по обороне Юрий Швытко отметил, что таким образом она бросила политический вызов президенту Порошенко. "Я думаю, что идет борьба между политическими элитами в части возможного передела власти на Украине. Очевидно, что согласованности действий у них нет, но каждый пытается себя проявить в свете, выгодном не для украинского народа, а для Запада", – сказал он.

Автор: Иван Поляков1 марта 2017, 18:20

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