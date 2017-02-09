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Политика

Руководители комитетов Госдумы получат экспертную поддержку

Фото: Dni.Ru/Петр Козлов
В работе Госдумы VII созыва грядут важные изменения. Завтра, 10 февраля депутаты намерены внести поправки в регламент палаты, согласно которым руководители думских комитетов получат серьезную экспертную поддержку в виде советников. Изменения коснутся и процесса голосования на пленарных заседаниях.
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Появление советников у глав комитетов Госдумы на общественных началах поднимет престиж и облегчит условия работы экспертов, полезных в законотворчестве, уверен председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Спикер сообщил, что просьбы о привлечении экспертов поступали от самих руководителей комитетов.

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"По три человека у председателя комитета будут эксперты в ранге советников на общественных началах, а дальше начнем эту работу. Будем этот институт, возможно, развивать", – добавил Володин.

Ранее первый вице-спикер Александр Жуков сообщил журналистам, что на ближайшем заседании Госдума рассмотрит соответствующие поправки в регламент палаты. Он уточнил, что советников на общественных началах будут утверждать сами председатели комитетов.

До этого советники были положены только председателю Госдумы, а недавно было принято решение о введении такой должности и для руководителей фракций. "Теперь и главы комитетов получат экспертную поддержку при работе над законопроектами – именно такая функция будет у их советников", – сообщил Жуков.

Александр Жуков. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Важным изменением регламента станет отмена одного его устаревшего пункта. В прошлых думских созывах на 17:00 обычно назначали "час голосования" по всем законопроектам, рассматриваемым в этот день. Теперь депутаты будут голосовать по факту – сразу же после обсуждения каждого закона.  И, наконец, еще одно важное новшество в регламенте – уходит в прошлое практика принятия законопроекта в один и тот же день во втором и третьем чтениях.

По словам первого вице-спикера, теперь так будет происходить только в исключительных случаях. И никогда – по тем законопроектам, по которым требуется представление проектов нормативных актов правительства между вторым и третьим чтениями. Как ранее поясняли в нижней палате, это нужно, чтобы окончательное чтение не было пустой формальностью.

Фото: Dni.Ru/Петр Козлов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обозначил повышение качества работы депутатов и парламента в целом как один из главных приоритетов для весенней сессии. Госдума VII созыва, избранная в сентябре 2016 года, уже предприняла ряд мер в этом направлении. Депутаты теперь должны голосовать на заседаниях палаты только лично, за прогулы народные избранники могут поплатиться частью своей зарплаты. Также приняты решения по эффективному расходованию средств, выделенных из бюджета для обеспечения работы Думы: в частности, депутатам теперь нельзя использовать служебный транспорт для дальних поездок и отправляться в командировки, если не доказана их значимость.

Автор: Александр Комаров9 февраля 2017, 20:46

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