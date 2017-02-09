Почему Лукашенко устроил демарш

Какая кошка пробежала между двумя братскими странами и почему отношения России и Белоруссии перешли в режим острой конфронтации? Одну из версий озвучил эксперт Высшей школы экономики Дмитрий Болкунец: он уверен в том, что виной всему экономические проблемы Белоруссии.

Энергосубсидий и доходов от перепродажи российских нефтепродуктов не хватает, чтобы поддержать на плаву экономику Белоруссии, поэтому глава государства Александр Лукашенко решился на обострение отношений с Россией. По словам эксперта ВШЭ, он в очередной раз переводит внутренние проблемы в политическое русло и перекладывает ответственность на соседнюю страну.

За последние три года ВВП Белоруссии в долларовом эквиваленте упал на 40%, притом что Москва долго продавала Минску нефть фактически по демпинговым ценам. Россия начала сокращать поставки черного золота на белорусские НПЗ из-за нарушений условий контракта Минском, который направляет часть топлива в ЕС и на Украину. Некрасиво Лукашенко поступает и с российским газом, за который к тому же не платит в полном объеме: задолженность Белоруссии за голубое топливо уже превысила 500 миллионов долларов.

Кроме того, Минск и Москва по-разному видят евразийскую интеграцию. Белорусское руководство с одной стороны, справедливо требует равного доступа на российский рынок и получает его. С другой стороны, Минск практически полностью закрыл свой рынок для российского бизнеса по всей линейке товаров и услуг, отметил Болкунец.

На этом фоне в начале февраля Александр Лукашенко пошел чуть ли не на открытый конфликт с Россией, правда, не забыв напомнить о дружеских отношениях с Владимиром Путиным. На большой пресс-конференции в Минске 3 февраля он обвинил Москву в ослаблении российско-белорусских связей, сообщил о якобы нарушении с ее стороны договора в экономической сфере. В Кремле эти заявления назвали некорректными, добавив, что спорные вопросы, включая коммерческие, нужно решать спокойно, путем деловых переговоров.

Поводом для недовольства Лукашенко стал запрет Россельхознадзора на ввоз в Россию нескольких десятков тонн говядины, произведенной в Минской и Могилевской областях. Глава Белоруссии предложил российской стороне досконально разобраться в ситуации и проанализировать факты, прежде чем вводить ограничительные меры.

Также Лукашенко поручил своим силовым структурам возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, чем очень удивил чиновников ведомства. По мнению белорусского президента, Данкверт нанес ущерб его стране, запретив поставки продуктов питания в Россию.

Болкунец уверен: без поддержки Москвы белорусская экономика несостоятельна. "Россия – крупнейший инвестор, кредитор и главный рынок сбыта для белорусской продукции. Гарантом военной, энергетической и экономической безопасности Белоруссии сегодня также является Россия", – сделал вывод эксперт.