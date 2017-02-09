Порошенко напросился в гости к Трампу

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о планируемой встрече с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, это произойдет "в самое ближайшее время".

Глава украинского государства отметил, что недавний телефонный разговор с американским лидером был "очень конструктивным и дружеским". "Мы договорились, что в ближайшее время состоится мой визит в США, и для технической подготовки министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетит Вашингтон и проведет необходимые переговоры по этому поводу", – сказал он.

Телефонный разговор Порошенко и Трампа состоялся в ночь на 5 февраля. Пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко сообщил, что беседа длилась более часа. По его словам, главы государств обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между странами.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев заявил, что Порошенко в ближайшее время будет смещен с президентского поста по результатам сделки между Кремлем и Белым домом. Причем эта договоренность будет касаться борьбы с терроризмом, а Порошенко, по мнению политика, и есть террорист. "Я думаю, будет найден выход. Я знаю, что сейчас ведутся интенсивные переговоры между республиканцами и Юлией Тимошенко, чтобы следующим президентом была именно она", – заявил Царев.





Кроме того, 9 февраля во влиятельной американской газете The Washington Post появилось подтверждение этой информации. Издание заявило, что администрация президента США может пойти на ряд политических уступок России на украинском направлении. В свою очередь Москва должна будет усилить кооперацию с американской коалицией в Сирии и Ираке.

Однако несколько позднее в Кремле эту информацию опровергли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не готовит никаких сделок с США по Украине, а представленная The Washington Post информация не соответствует действительности.

