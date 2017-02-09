"Фаворитка Путина" станет новым президентом Франции

По мнению влиятельного американского издания The Daily Beast, президентские выборы во Франции выиграет кандидат от "Национального фронта" Марин Ле Пен. При этом обозреватель Кристофер Дикки отмечает, что составить ей реальную конкуренцию сможет лишь поддерживаемый социалистами Эммануэль Макрон.

The Daily Beast пишет, что главным преимуществом Ле Пен является так называемая популистская волна, характеризующаяся усилением в Европе и Америке позиций правых сил. По словам автора статьи, рост популизма уже привел к таким неожиданным событиям, как брекзит и избрание президентом США Дональда Трампа.

При этом Дикки отмечает, что Россия считает ключевой страной Евросоюза именно Францию, а не Германию и очень рассчитывает на победу "пророссийской" Марин Ле Пен. По мнению издания, это позволит Москве развернуть европейскую политику от конфронтации с Россией к сотрудничеству и кооперации по целому ряду насущных вопросов, в том числе урегулированию ситуации в Донбассе и возобновлению полноценной торговли. "Ле Пен стремится к ослаблению антироссийского ЕС и, судя по опросам общественного мнения, именно она победит в первом туре президентских выборов во Франции", – утверждает газета.





При этом в издании отмечается, что Франсуа Фийон, до недавнего времени считавшийся фаворитом президентской гонки, может потерять свой авторитет у избирателей. Причиной этого, считает Дикки, является недавний скандал вокруг семьи кандидата в лидеры Франции, когда выяснилось, что его супруга и сыновья заработали значительную сумму, использовав свои высокопоставленные должности.

Основным же противником Ле Пен станет заручившийся поддержкой социалистов Эммануэль Макрон, который в том числе может отнять значительную часть электората у Фийона. "Хотя возможно, что его молодость и энтузиазм не придутся по вкусу большинству избирателей", – резюмирует автор статьи.





Марин Ле Пен неоднократно критиковала политическую линию руководства ЕС по отношению к России. Она выступает за налаживание конструктивных отношений с Москвой, снятие санкций, а также признание Крыма частью России. При этом западные СМИ постоянно называют Ле Пен "ставленницей Кремля".



Президентские выборы во Франции традиционно пройдут в два этапа. Первый назначен на 23 апреля, а второй состоится 7 мая.

