"Фаворитка Путина" станет новым президентом Франции
The Daily Beast пишет, что главным преимуществом Ле Пен является так называемая популистская волна, характеризующаяся усилением в Европе и Америке позиций правых сил. По словам автора статьи, рост популизма уже привел к таким неожиданным событиям, как брекзит и избрание президентом США Дональда Трампа.
При этом Дикки отмечает, что Россия считает ключевой страной Евросоюза именно Францию, а не Германию и очень рассчитывает на победу "пророссийской" Марин Ле Пен. По мнению издания, это позволит Москве развернуть европейскую политику от конфронтации с Россией к сотрудничеству и кооперации по целому ряду насущных вопросов, в том числе урегулированию ситуации в Донбассе и возобновлению полноценной торговли. "Ле Пен стремится к ослаблению антироссийского ЕС и, судя по опросам общественного мнения, именно она победит в первом туре президентских выборов во Франции", – утверждает газета.
При этом в издании отмечается, что Франсуа Фийон, до недавнего времени считавшийся фаворитом президентской гонки, может потерять свой авторитет у избирателей. Причиной этого, считает Дикки, является недавний скандал вокруг семьи кандидата в лидеры Франции, когда выяснилось, что его супруга и сыновья заработали значительную сумму, использовав свои высокопоставленные должности.
Основным же противником Ле Пен станет заручившийся поддержкой социалистов Эммануэль Макрон, который в том числе может отнять значительную часть электората у Фийона. "Хотя возможно, что его молодость и энтузиазм не придутся по вкусу большинству избирателей", – резюмирует автор статьи.
Марин Ле Пен неоднократно критиковала политическую линию руководства ЕС по отношению к России. Она выступает за налаживание конструктивных отношений с Москвой, снятие санкций, а также признание Крыма частью России. При этом западные СМИ постоянно называют Ле Пен "ставленницей Кремля".
Президентские выборы во Франции традиционно пройдут в два этапа. Первый назначен на 23 апреля, а второй состоится 7 мая.
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