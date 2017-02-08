Шойгу и Пиманов сняли кино

Крымчане проголосовали за воссоединение с Россией, получив российские паспорта. Это и стало повторным референдумом на полуострове, уверен президент медиахолдинга "Красная звезда" Алексей Пиманов. Он прокомментировал сомнения Запада в легитимности крымского плебисцита.

Западные политики часто заявляют, что голосование по вопросу воссоединения Крыма с Россией было проведено "слишком быстро", нужно организовать новое. Однако повторный референдум на полуострове уже состоялся, убежден Пиманов.

"Я всегда всем говорю, как контраргумент: вы знаете, что второй референдум уже состоялся? Вы знаете, что почти два миллиона крымчан получили российские паспорта? Это суперреферендум. Ребята, там два миллиона российских граждан. Все, вопрос закрыт. Они могли подумать, отказаться, уехать, могли остаться гражданами Украины, живущими в Крыму, но они сами получили паспорта России", – цитирует режиссера телеканал "Звезда".

В интервью Пиманов рассказал о своей новой картине "Крым". Фильм выйдет на экраны весной 2017 года. Как рассказал режиссер, со съемками очень помог министр обороны России Сергей Шойгу.

"Это была его идея. Он еще в марте 2014 года сказал, что наверняка все переврут, и давай попробуем снять честное кино про то, как это было и зачем это сделали. Самый главный вопрос, на который люди получат ответ в фильме: зачем все это произошло (присоединение Крыма)", – заявил Пиманов.

При участии Минобороны в Крыму весной 2016 года прошли масштабные съемки одного из эпизодов картины. Были привлечены военнослужащие, авиация и бронетехника, дислоцированные на полуострове. Но фильм все же не о войне. Это история любви киевлянки и севастопольца, вспыхнувшей во время "русской весны" 2014 года. Когда в Киеве произошел государственный переворот, а в Крыму – референдум, влюбленные оказались по разные стороны баррикад. Как говорит режиссер, это история о людях, о том, "как больно разорвать два любящих сердца". Пиманов отметил, что Сергей Шойгу уже видел готовую картину, фильм ему понравился.